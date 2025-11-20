25% से ऊपर चल रहा GMP, दो दिन में 37 गुना सब्सक्रिप्शन, अभी है दांव लगाने का मौका

संक्षेप: गैलार्ड स्टील के IPO में शेयर का दाम 150 रुपये है। कंपनी के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी से 40 रुपये पहुंच गया है। कंपनी के आईपीओ में शुरुआत के दो दिन में 37 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो गया है।

गैलार्ड स्टील के आईपीओ को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। दो दिन में ही गैलार्ड स्टील के आईपीओ पर 37 गुना से ज्यादा दांव लग गया है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में भी धमाल मचाए हुए हैं। गैलार्ड स्टील के शेयर अभी से ग्रे मार्केट में 25 पर्सेंट से अधिक के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 21 नवंबर तक खुला हुआ है। यानी, गैलार्ड स्टील के आईपीओ में दांव लगाने का आखिरी मौका अभी बचा हुआ है। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए बुधवार 19 नवंबर को खुला था। गैलार्ड स्टील के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 37.50 करोड़ रुपये तक का है।

40 रुपये पहुंचा GMP, 150 रुपये है शेयर का दाम

गैलार्ड स्टील के आईपीओ में शेयर का दाम 150 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) अभी से 40 रुपये पहुंच गया है। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो गैलार्ड स्टील के शेयर 190 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 26 पर्सेंट से अधिक के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। गैलार्ड स्टील के शेयर BSE के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे।

IPO पर लग गया 37 गुना से ज्यादा दांव

गैलार्ड स्टील (Gallard Steel IPO) का आईपीओ शुरुआत के दो दिन में टोटल 37.19 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 48.48 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) कैटेगरी में 57.49 गुना दांव लगा है, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 1.97 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 3 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा है।