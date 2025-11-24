Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Gallard Steel IPO GMP reached 70 rupee IPO Price 150 rupee IPO subscribed over 375 times
ग्रे मार्केट में दहाड़ रहा यह शेयर, 70 रुपये पहुंचा GMP, 150 रुपये है शेयर का दाम

ग्रे मार्केट में दहाड़ रहा यह शेयर, 70 रुपये पहुंचा GMP, 150 रुपये है शेयर का दाम

संक्षेप:

Gallard Steel IPO: गैलार्ड स्टील के शेयर बुधवार को लिस्ट होंगे। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 150 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 70 रुपये के प्रीमियम पर हैं। मौजूदा GMP के हिसाब से गैलार्ड स्टील के शेयर 220 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं।

Mon, 24 Nov 2025 10:06 AMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गैलार्ड स्टील के शेयर लिस्टिंग से ठीक पहले ग्रे मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में दहाड़ रहे हैं। गैलार्ड स्टील के शेयर ग्रे मार्केट में 70 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयरों का मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) तगड़ी लिस्टिंग का इशारा कर रहा है। गैलार्ड स्टील के आईपीओ को भी निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। कंपनी के आईपीओ पर 375 गुना से ज्यादा दांव लगा। गैलार्ड स्टील का आईपीओ दांव लगाने के लिए 19 नवंबर 2025 को खुला था और यह 21 नवंबर तक ओपन रहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

220 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं कंपनी के शेयर
गैलार्ड स्टील (Gallard Steel) के शेयर बुधवार 26 नवंबर को बाजार में लिस्ट होंगे। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 150 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 70 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो गैलार्ड स्टील के शेयर 220 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, IPO में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट हुए हैं, वह लिस्टिंग वाले दिन 45 पर्सेंट से अधिक के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। गैलार्ड स्टील के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 37.50 करोड़ रुपये तक का था।

ये भी पढ़ें:इस शेयर पर ब्रोकरेज फर्मों की बुलिश नजर, 48% तक उछाल की उम्मीद, अभी है सस्ता

IPO पर लगा 375 गुना से ज्यादा दांव
गैलार्ड स्टील (Gallard Steel) का आईपीओ टोटल 375.54 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 351.58 गुना दांव लगा। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) कैटेगरी में 624.56 गुना दांव लगा, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 228.48 गुना सब्सक्राइब हुआ। गैलार्ड स्टील के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को 2 लॉट के लिए 3,00,000 रुपये का निवेश करना पड़ा।

ये भी पढ़ें:तेजस क्रैश का असर, 4% लुढ़का HAL का शेयर, डिफेंस सेक्टर में हलचल

गैलार्ड स्टील का कारोबार
गैलार्ड स्टील लिमिटेड की शुरुआत साल 2015 में हुई है। कंपनी माइल्ड स्टील, SGCI और लो एलॉय कॉस्टिंग समेत इंजीनियर्ड स्टील कास्टिंग की मैन्युफैक्चरिंग करती है। गैलार्ड स्टील इंडियन रेलवे, डिफेंस सेक्टर, पावर जेनरेशन और एलाइड इंडस्ट्रीज के लिए रेडी-टू-यूज कंपोनेंट्स, असेंबलीज और सब-असेंबलीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market IPO अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।