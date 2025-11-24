ग्रे मार्केट में दहाड़ रहा यह शेयर, 70 रुपये पहुंचा GMP, 150 रुपये है शेयर का दाम

संक्षेप: Gallard Steel IPO: गैलार्ड स्टील के शेयर बुधवार को लिस्ट होंगे। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 150 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 70 रुपये के प्रीमियम पर हैं। मौजूदा GMP के हिसाब से गैलार्ड स्टील के शेयर 220 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं।

गैलार्ड स्टील के शेयर लिस्टिंग से ठीक पहले ग्रे मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में दहाड़ रहे हैं। गैलार्ड स्टील के शेयर ग्रे मार्केट में 70 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयरों का मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) तगड़ी लिस्टिंग का इशारा कर रहा है। गैलार्ड स्टील के आईपीओ को भी निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। कंपनी के आईपीओ पर 375 गुना से ज्यादा दांव लगा। गैलार्ड स्टील का आईपीओ दांव लगाने के लिए 19 नवंबर 2025 को खुला था और यह 21 नवंबर तक ओपन रहा।

220 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं कंपनी के शेयर

गैलार्ड स्टील (Gallard Steel) के शेयर बुधवार 26 नवंबर को बाजार में लिस्ट होंगे। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 150 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 70 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो गैलार्ड स्टील के शेयर 220 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, IPO में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट हुए हैं, वह लिस्टिंग वाले दिन 45 पर्सेंट से अधिक के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। गैलार्ड स्टील के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 37.50 करोड़ रुपये तक का था।

IPO पर लगा 375 गुना से ज्यादा दांव

गैलार्ड स्टील (Gallard Steel) का आईपीओ टोटल 375.54 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 351.58 गुना दांव लगा। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) कैटेगरी में 624.56 गुना दांव लगा, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 228.48 गुना सब्सक्राइब हुआ। गैलार्ड स्टील के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को 2 लॉट के लिए 3,00,000 रुपये का निवेश करना पड़ा।