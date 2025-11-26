बंपर लिस्टिंग के बाद रॉकेट बना यह शेयर, पहले ही दिन निवेशक हुए मालामाल

संक्षेप: गैलार्ड स्टील के शेयर 49% फायदे के साथ 223.10 रुपये पर BSE में लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 150 रुपये था। लिस्टिंग के ठीक बाद गैलार्ड स्टील के शेयर 5% के अपर सर्किट के साथ 234.25 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

गैलार्ड स्टील की शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत हुई है। कंपनी के शेयरों ने पहले ही दिन निवेशकों को मालामाल कर दिया है। गैलार्ड स्टील के शेयर 49 पर्सेंट फायदे के साथ 223.10 रुपये पर BSE में लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 150 रुपये था। गैलार्ड स्टील के आईपीओ पर 375 गुना से ज्यादा दांव लगा था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 19 नवंबर को खुला था और यह 21 नवंबर तक ओपन रहा। गैलार्ड स्टील के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 37.50 करोड़ रुपये तक का है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जबरदस्त लिस्टिंग के बाद शेयरों में तूफानी तेजी

शानदार लिस्टिंग के बाद गैलार्ड स्टील के शेयर और उछल गए हैं। गैलार्ड स्टील के शेयर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 234.25 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 150 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 56 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। गैलार्ड स्टील का मार्केट कैप 222 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 91.14 पर्सेंट थी, जो कि अब 67.16 पर्सेंट रह गई है। जकीउद्दीन सुजाउद्दीन, हकीमुद्दीन घंटावाला, कैद जौहर कालाभाई, जहाबिया कालाभाई और मारिया जकीउद्दीन सुजाउद्दीन कंपनी के प्रमोटर्स हैं।