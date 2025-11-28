Hindustan Hindi News
महारत्न कंपनी के शेयर 6.5% लुढ़के, अच्छी खबर के बाद भी क्यों हो रही बिकवाली? एक्सपर्ट्स बुलिश

संक्षेप:

Fri, 28 Nov 2025 12:37 PMTarun Pratap Singh मिंट
GAIL (India) Limited Share Price: महारत्न कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। सरकारी कंपनी के शेयरों में गिरावट ऐसे समय में देखने को मिली जब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने टैरिफ की मंजूरी दे दी है। आज शुक्रवार को गेल इंडिया लिमिटेड के शेयर 6.5 प्रतिशत की गिरावट 171.80 रुपये के लेवल पर खुले थे। यह आज के दिन का इंट्रा-डे लो लेवल भी है।

क्यों हुई बढ़ोतरी

कई महीने की देरी बाद पेंट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने 12 प्रतिशत के टैरिफ बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी। यह फैसला जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा। उम्मीद की जा रही थी कि कुल बढ़ोतरी 15 प्रतिशत की होगी। वहीं, गेल इंडिया ने 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी की डिमांड की थी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी ने कहा है कि यह आदेश टैरिफ बढ़ोतरी का सुचारू रूप से बरकरार रखने और अचानक बढ़ोतरी से बचाने के लिए किया गया है। यह फैसला सिर्फ गेल इंडिया को अंतरिम राहत देने के मकसद से किया गया है।

एक्सपर्ट्स बुलिश

भले ही गेल इंडिया के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन इसके बाद भी कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। ब्रोकरेज हाउस यूबीएस ने 215 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। साथ ही BUY रेटिंग दी है।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

बीते 6 महीने के दौरान गेल इंडिया के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में गेल इंडिया पोजीशनल निवेशकों को अबतक 11.56 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई 213.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 150.60 रुपये है। कंपनी का मार्केट 1.14 लाख करोड़ रुपये का है।

इस साल दो बार डिविडेंड दे चुकी है कंपनी

गेल इंडिया इसी साल फरवरी के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 6.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। इसके बाद कंपनी के शेयर अगस्त के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने हर एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने की सलाह नहीं देता है।)

