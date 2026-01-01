नए साल पर इस कंपनी ने दिया बड़ा तोहफा, CNG की कीमतों में कटौती, PNG का भी दाम हुआ कम

संक्षेप: CNG Price: पब्लिक सेक्टर की कंपनी गेल गैस लिमिटेड (Gail Gas Limited) ने गुरुवार को घरेलू रसोई गैस (पीएनजी) और सीएनजी की कीमतों में क्रमशः एक रुपये प्रति मानक घन मीटर और एक रुपये प्रति किलो की कटौती करने की घोषणा की।

CNG Price: पब्लिक सेक्टर की कंपनी गेल गैस लिमिटेड (Gail Gas Limited) ने गुरुवार को घरेलू रसोई गैस (पीएनजी) और सीएनजी की कीमतों में क्रमशः एक रुपये प्रति मानक घन मीटर और एक रुपये प्रति किलो की कटौती करने की घोषणा की। नए साल पर कंपनी ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें, गैस कीमतों में कटौती का यह कदम पाइपलाइन शुल्क में हाल ही में किए गए समायोजन के बाद उठाया गया है।

IGL कर चुका था कटौती इसके एक दिन पहले ही देश की सबसे बड़ी शहरी गैस वितरक कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने दिल्ली और एनसीआर में घरेलू पीएनजी की कीमतों में 0.70 रुपये प्रति घन मीटर की कटौती की थी। इससे पहले, थिंक गैस ने भी सीएनजी में 2.50 रुपये प्रति किलो और पीएनजी में पांच रुपये प्रति घन मीटर तक की कटौती की घोषणा की थी।

1 जनवरी से लागू हो चुकी हैं नई कीमतें गेल इंडिया लिमिटेड के पूर्ण मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी कंपनी गेल गैस लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि गैस की नई कीमतें गुरुवार से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा में लागू हो गई हैं।