GAIL की 18 साल पुरानी कंपनी का आएगा IPO, बोर्ड ने दी हरी झंडी

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GAIL Gas IPO: गेल इंडिया की कंपनी GAIL गैस लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के आएगा। दरअसल, गेल इंडिया के बोर्ड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी GAIL गैस लिमिटेड के शेयरों को भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजे भी जारी किए हैं।

गेल गैस के आईपीओ की डिटेल स्टॉक एक्सचेंज को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में गेल इंडिया ने बताया कि 30 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में उसके बोर्ड ने IPO के जरिए गेल गैस लिमिटेड के शेयरों को भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस प्रस्तावित आईपीओ में गेल गैस में गेल इंडिया की इक्विटी हिस्सेदारी का 25% तक हिस्सा कम किया जाएगा। गेल इंडिया ने बतया कि गेल गैस, बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स की सिफारिशों के आधार पर अपना अंतिम प्रस्ताव पेश करेगी। इसमें वैल्यूएशन, प्राइस बैंड, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर और अन्य नियम व शर्तें शामिल होंगी। इसके बाद, गेल का बोर्ड हिस्सेदारी कम करने की अंतिम सीमा, IPO स्ट्रक्चर और अन्य शर्तों पर विचार करके उन्हें मंजूरी देगा। कंपनी ने कहा कि इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को दे दी जाएगी।

बता दें कि गेल गैस अभी पूरी तरह से गेल की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है। यही वजह है कि गेल इंडिया की बोर्ड बैठक में गेल गैस लिमिटेड को छह सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भौगोलिक क्षेत्र सौंपने की मंजूरी दी गई। जिन छह भौगोलिक क्षेत्रों को ट्रांसफर किया जाएगा, उनमें वाराणसी, पटना, रांची, पूर्वी सिंहभूम, कटक और खुर्दा शामिल हैं। यह ट्रांसफर 'बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट' के तहत 'स्लम्प सेल' के जरिए किया जाएगा। इस ट्रांसफर की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2027 तय की गई है।

साल 2008 में वजूद में आई गेल गैस को देश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजनाओं को लागू करने के लिए बनाया गया था। वर्तमान में, यह मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सहित नौ राज्यों के 16 भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजनाओं का संचालन कर रही है। इसके अलावा, यह आंध्र प्रदेश, गोवा और असम में भी सिटी गैस कारोबार को आगे बढ़ा रही है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे गेल इंडिया ने शुक्रवार को बताया कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर (YoY) 139.3% बढ़कर 4,719.66 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 1,972.40 करोड़ रुपये था। ऑपरेशंस से होने वाला कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 32.7% बढ़कर 47,301.03 करोड़ रुपये हो गया।