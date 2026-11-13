गेल की KRIBHCO के साथ बड़ी डील, 52 वीक हाई पर शेयर, 200 रुपये के पार जाएगा भाव?
मुख्य बातें
- गेल (इंडिया) लिमिटेड ने कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (KRIBHCO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं
- ये डील ऐसे समय में हुई है जब कंपनी के शेयर 52 वीक हाई पर हैं
GAIL share price: वैसे तो गेल (इंडिया) लिमिटेड के शेयर 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं लेकिन ब्रोकरेज एलारा कैपिटल का मानना है कि इसमें अभी और उछाल आ सकता है। बीते दिनों एलारा कैपिटल ने इस शेयर के लिए 220 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया था। बता दें कि बीते गुरुवार को शेयर 190 रुपये के करीब पहुंच गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। शेयर में यह तेजी ऐसे समय आई है जब कंपनी ने कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (KRIBHCO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
क्या है डिटेल?
इस डील का मकसद उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य में गैस-आधारित उर्वरक परियोजना स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाना है। इस समझौता ज्ञापन पर औपचारिक रूप से गेल के कार्यकारी निदेशक (BD, स्टार्टअप और R&D) संजय अग्रवाल और KRIBHCO के कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) सी.एस. आजाद ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर KRIBHCO के चेयरमैन वी सुधाकर चौधरी, KRIBHCO के प्रबंध निदेशक एस.एस यादव और गेल के निदेशक (व्यापार विकास) आर.के सिंघल भी उपस्थित थे। दरअसल, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के मुलापेटा में, गेल की 'श्रीकाकुलम-अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन' (SAPL) के पास एक यूरिया प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करने की योजना है, जिसकी क्षमता 1.27 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) होगी। गेल और KRIBHCO ने इस परियोजना को ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से लागू करने के लिए हाथ मिलाने पर सहमति जताई है।
KRIBHCO के चेयरमैन वी. सुधाकर चौधरी ने कहा, "इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, गेल और KRIBHCO के बीच एक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत है। मुझे पूरा विश्वास है कि KRIBHCO का अनुभव और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में गेल की अग्रणी स्थिति, इस प्रस्तावित परियोजना के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान देगी।" वहीं, गेल के निदेशक आर.के सिंघल ने कहा, "यह भारत की गैस और उर्वरक वैल्यू चेन के एक रणनीतिक एकीकरण को दिखाता है।"
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
चालू वित्त वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर तिमाही में गेल (इंडिया) लिमिटेड का मुनाफा दोगुने से अधिक होकर 4,723.75 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का एक साल पहले की समान तिमाही में मुनाफा 1,988.71 करोड़ रुपये था। तिमाही में कंपनी की परिचालन आय़ बढ़कर 47,301.03 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि में 35,657.18 करोड़ रुपये थी।
आने वाला है आईपीओ
बीते दिनों तिमाही नतीजों के साथ ही गेल के निदेशक मंडल ने अपनी सब्सिडयरी कंपनी गेल गैस लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को मंजूरी दी थी। इसके इसके तहत गेल गैस में 25 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेची जा सकती है। बता दें कि गेल गैस, शहरों में गैस वितरण का कारोबार करती है और वाहनों को कॉम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी), घरों और उद्योगों को पाइप के जरिये प्राकृतिक गैस (पीएनजी) उपलब्ध कराती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें