गेल की KRIBHCO के साथ बड़ी डील, 52 वीक हाई पर शेयर, 200 रुपये के पार जाएगा भाव?

मुख्य बातें

GAIL share price: वैसे तो गेल (इंडिया) लिमिटेड के शेयर 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं लेकिन ब्रोकरेज एलारा कैपिटल का मानना है कि इसमें अभी और उछाल आ सकता है। बीते दिनों एलारा कैपिटल ने इस शेयर के लिए 220 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया था। बता दें कि बीते गुरुवार को शेयर 190 रुपये के करीब पहुंच गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। शेयर में यह तेजी ऐसे समय आई है जब कंपनी ने कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (KRIBHCO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

क्या है डिटेल? इस डील का मकसद उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य में गैस-आधारित उर्वरक परियोजना स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाना है। इस समझौता ज्ञापन पर औपचारिक रूप से गेल के कार्यकारी निदेशक (BD, स्टार्टअप और R&D) संजय अग्रवाल और KRIBHCO के कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) सी.एस. आजाद ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर KRIBHCO के चेयरमैन वी सुधाकर चौधरी, KRIBHCO के प्रबंध निदेशक एस.एस यादव और गेल के निदेशक (व्यापार विकास) आर.के सिंघल भी उपस्थित थे। दरअसल, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के मुलापेटा में, गेल की 'श्रीकाकुलम-अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन' (SAPL) के पास एक यूरिया प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करने की योजना है, जिसकी क्षमता 1.27 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) होगी। गेल और KRIBHCO ने इस परियोजना को ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से लागू करने के लिए हाथ मिलाने पर सहमति जताई है।

KRIBHCO के चेयरमैन वी. सुधाकर चौधरी ने कहा, "इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, गेल और KRIBHCO के बीच एक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत है। मुझे पूरा विश्वास है कि KRIBHCO का अनुभव और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में गेल की अग्रणी स्थिति, इस प्रस्तावित परियोजना के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान देगी।" वहीं, गेल के निदेशक आर.के सिंघल ने कहा, "यह भारत की गैस और उर्वरक वैल्यू चेन के एक रणनीतिक एकीकरण को दिखाता है।"

कैसे रहे तिमाही नतीजे? चालू वित्त वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर तिमाही में गेल (इंडिया) लिमिटेड का मुनाफा दोगुने से अधिक होकर 4,723.75 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का एक साल पहले की समान तिमाही में मुनाफा 1,988.71 करोड़ रुपये था। तिमाही में कंपनी की परिचालन आय़ बढ़कर 47,301.03 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि में 35,657.18 करोड़ रुपये थी।