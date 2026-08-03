₹1 से कम का शेयर बना रॉकेट! इस बड़ी डील के बाद लगा 9% का अपर सर्किट; क्या आपका है दांव?
मुख्य बातें
- GACM Technologies के शेयर में सोमवार को करीब 9% का अपर सर्किट लगा, जब कंपनी ने मेरिडियन इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ₹15 करोड़ के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट MoU की घोषणा की
- यह समझौता 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेगा और कंपनी को नए बिजनेस अवसर मिलने की उम्मीद है
शेयर बाजार में सोमवार को ₹1 से कम कीमत वाले पेनी स्टॉक GACM टेक्नोलॉजीज ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कंपनी के शेयर में करीब 9% का अपर सर्किट लगा और यह ₹0.75 पर पहुंच गया। इस तेजी की वजह कंपनी द्वारा मेरिडियन इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया एक अहम समझौता (MoU) है, जिसे कंपनी अपने कारोबार के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कंपनी ने क्या कहा?
कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि यह समझौता उसके लंबे समय के बिजनेस प्लान का हिस्सा है। इस पार्टनरशिप के जरिए GACM टेक्नोलॉजीज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कारोबार में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है और नए रेवेन्यू सोर्स तैयार करने पर काम करेगी। कंपनी का कहना है कि यह समझौता भविष्य में लगातार ग्रोथ और वैल्यू क्रिएशन में मदद करेगा।
MoU के तहत दोनों कंपनियां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करेंगी। इस समझौते की कुल संभावित वैल्यू ₹15 करोड़ (₹1,500 लाख) है। यह करार लागू होने की तारीख से शुरू होकर 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेगा, यानी कंपनी को लगभग तीन साल का बिजनेस विजिबिलिटी और नए प्रोजेक्ट्स का अवसर मिल सकता है। कंपनी ने कहा कि यह पार्टनरशिप दोनों पक्षों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है और इससे लंबे समय में कारोबार के विस्तार के साथ शेयरधारकों के लिए भी बेहतर मूल्य सृजित होने की उम्मीद है।
आज का शेयर प्रदर्शन
GACM टेक्नोलॉजीज के शेयर में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक NSE पर यह स्टॉक 8.70% की बढ़त के साथ ₹0.75 पर कारोबार कर रहा था। अगर शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो हाल के दिनों में GACM टेक्नोलॉजीज ने शानदार तेजी दिखाई है। पिछले एक सप्ताह और एक महीने में शेयर करीब 53% चढ़ चुका है। वहीं, साल 2026 में अब तक इसमें करीब 36% की बढ़त दर्ज की गई है, जबकि पिछले एक साल में शेयर ने लगभग 44% का रिटर्न दिया है। हालांकि, लंबी अवधि में तस्वीर थोड़ी अलग है। पिछले तीन सालों में शेयर करीब 28% कमजोर हुआ है, लेकिन 5 सालों में इसने लगभग 23% का रिटर्न निवेशकों को दिया है।
क्या कहते हैं मार्केट एक्सपर्ट?
मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि इतने कम कीमत वाले पेनी स्टॉक्स में उतार-चढ़ाव काफी अधिक होता है। ऐसे में केवल किसी एक खबर के आधार पर निवेश करने के बजाय कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, ऑर्डर बुक और बिजनेस की संभावनाओं का अच्छी तरह विश्लेषण करना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।