Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Gabion Technologies IPO subscribed more than 200 times GMP signals
2 दिन में 200 गुना से अधिक का सब्सक्रिप्शन, ग्रे मार्केट में दहाड़ रही कंपनी, IPO पर दांव लगाने का कल आखिरी दिन

2 दिन में 200 गुना से अधिक का सब्सक्रिप्शन, ग्रे मार्केट में दहाड़ रही कंपनी, IPO पर दांव लगाने का कल आखिरी दिन

संक्षेप:

Gabion Technologies IPO दो दिन में 200 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। इस आईपीओ पर दांव लगाने का आखिरी मौका कल यानी 8 नवंबर है। बता दें, यह आईपीओ ग्रे मार्केट भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जिसकी वजह से मजबूत लिस्टिंग के संकेत मिल रहा है।

Jan 07, 2026 10:23 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Gabion Technologies IPO दो दिन में 200 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। इस आईपीओ पर दांव लगाने का आखिरी मौका कल यानी 8 नवंबर है। बता दें, यह आईपीओ ग्रे मार्केट भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जिसकी वजह से मजबूत लिस्टिंग के संकेत मिल रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कहां कितना सब्सक्राइब

दो दिन में Gabion Technologies IPO को 209.45 गुना सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 275 गुना सब्सक्राइब किया गया था। क्यूआईबी सेक्शन में 6.45 गुना और एनआईआई में 325.83 गुना सब्सक्राइब प्राप्त है। बता दें, आईपीओ 6 जनवरी 2026 को खुला था।

ये भी पढ़ें:कंपनी दे रही है 1 पर 4 शेयर बोनस, रिकॉर्ड डेट 15 जनवरी से पहले

प्राइस बैंड क्या है?

Gabion Technologies IPO का प्राइस बैंड 76 रुपये से 81 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 259200 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, Gabion Technologies IPO का साइज 29.16 करोड़ रुपये का है। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ के जरिए कंपनी 36 लाख शेयर जारी किया है।

ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति मजबूत

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में आईपीओ मजबूत स्थिति में है। आज ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 30 रुपये के प्रीमियम पर उपलब्ध है। मौजूदा जीएमपी के अनुसार आईपीओ 111 रुपये के आस-पास लिस्ट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों को पहले दिन ही 37 प्रतिशत का रिटर्न मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:60 रुपये पहुंचा GMP, खुल गया है IPO, अभी से दिखा रहा है 34% फायदा

GYR Capital Advisors Pvt.Ltd को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। यह आईपीओ बीएसई एसएमई में लिस्ट होगा। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ 5 जनवरी को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी 8.28 करोड़ रुपये जुटाने में सफल हुई थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।