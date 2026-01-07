2 दिन में 200 गुना से अधिक का सब्सक्रिप्शन, ग्रे मार्केट में दहाड़ रही कंपनी, IPO पर दांव लगाने का कल आखिरी दिन

संक्षेप: Gabion Technologies IPO दो दिन में 200 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। इस आईपीओ पर दांव लगाने का आखिरी मौका कल यानी 8 नवंबर है। बता दें, यह आईपीओ ग्रे मार्केट भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जिसकी वजह से मजबूत लिस्टिंग के संकेत मिल रहा है।

कहां कितना सब्सक्राइब दो दिन में Gabion Technologies IPO को 209.45 गुना सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 275 गुना सब्सक्राइब किया गया था। क्यूआईबी सेक्शन में 6.45 गुना और एनआईआई में 325.83 गुना सब्सक्राइब प्राप्त है। बता दें, आईपीओ 6 जनवरी 2026 को खुला था।

प्राइस बैंड क्या है? Gabion Technologies IPO का प्राइस बैंड 76 रुपये से 81 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 259200 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, Gabion Technologies IPO का साइज 29.16 करोड़ रुपये का है। यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ के जरिए कंपनी 36 लाख शेयर जारी किया है।

ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति मजबूत इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में आईपीओ मजबूत स्थिति में है। आज ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 30 रुपये के प्रीमियम पर उपलब्ध है। मौजूदा जीएमपी के अनुसार आईपीओ 111 रुपये के आस-पास लिस्ट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों को पहले दिन ही 37 प्रतिशत का रिटर्न मिल सकता है।

GYR Capital Advisors Pvt.Ltd को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। यह आईपीओ बीएसई एसएमई में लिस्ट होगा। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ 5 जनवरी को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी 8.28 करोड़ रुपये जुटाने में सफल हुई थी।