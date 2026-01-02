खुलने जा रहा इस साल का पहला IPO, अभी से 30% के ऊपर पहुंच गया GMP
इस साल का पहला आईपीओ 6 जनवरी से दांव लगाने के लिए खुल रहा है, यह गैबियन टेक्नोलॉजीज का IPO है। IPO में गैबियन टेक्नोलॉजीज के शेयर का दाम 81 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 25 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं।
इस साल का पहला IPO दांव लगाने के लिए खुलने जा रहा है। यह गैबियन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 6 जनवरी 2026 को खुलेगा और यह 8 जनवरी तक ओपन रहेगा। गैबियन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ अभी खुला भी नहीं है, लेकिन कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में दहाड़ रहे हैं। गैबियन टेक्नोलॉजीज के शेयर अभी से ग्रे मार्केट में 30 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। गैबियन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का टोटल साइज 29 करोड़ रुपये तक का है।
81 रुपये शेयर का दाम, 25 रुपये पहुंच गया GMP
IPO में गैबियन टेक्नोलॉजीज के शेयर का दाम 81 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 25 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो गैबियन टेक्नोलॉजीज के शेयर 106 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। गैबियन टेक्नोलॉजीज के शेयर 13 जनवरी 2026 को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के शेयर BSE के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 9 जनवरी को फाइनल हो सकता है।
2 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं आम निवेशक
गैबियन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ (Gabion Technologies IPO) में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ के 2 लॉट में कुल 3200 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को आईपीओ में कम से कम 2,59,200 रुपये का निवेश करना होगा। मधुसूदन सारदा, उर्वशी सारदा, प्रियनंदिनी सारदा और एआरएस मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, गैबियन टेक्नोलॉजीज के प्रमोटर्स हैं। गैबियन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की शुरुआत फरवरी 2008 में हुई है। कंपनी स्टील गेबियंस बनाती है और जियोसिंथेटिक्स, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और ग्राउंड इम्प्रूवमेंट सर्विसेज उपलब्ध कराती है। गैबियन टेक्नोलॉजीज डबल ट्विस्टेड हेक्सागोनल स्टील वायर मेश गेबियंस, डिफेंस गेबियंस, पीपी रोप गेबियंस, हाई-टेंसिल रॉकफॉल प्रोटेक्शन नेटिंग्स और रीइन्फोर्स्ड जियोमैट की मैन्युफैक्चरिंग करती है।