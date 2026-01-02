खुलने जा रहा इस साल का पहला IPO, अभी से 30% के ऊपर पहुंच गया GMP

संक्षेप: इस साल का पहला आईपीओ 6 जनवरी से दांव लगाने के लिए खुल रहा है, यह गैबियन टेक्नोलॉजीज का IPO है। IPO में गैबियन टेक्नोलॉजीज के शेयर का दाम 81 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 25 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

इस साल का पहला IPO दांव लगाने के लिए खुलने जा रहा है। यह गैबियन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ है। कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 6 जनवरी 2026 को खुलेगा और यह 8 जनवरी तक ओपन रहेगा। गैबियन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ अभी खुला भी नहीं है, लेकिन कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में दहाड़ रहे हैं। गैबियन टेक्नोलॉजीज के शेयर अभी से ग्रे मार्केट में 30 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। गैबियन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का टोटल साइज 29 करोड़ रुपये तक का है।

81 रुपये शेयर का दाम, 25 रुपये पहुंच गया GMP

IPO में गैबियन टेक्नोलॉजीज के शेयर का दाम 81 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 25 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो गैबियन टेक्नोलॉजीज के शेयर 106 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। गैबियन टेक्नोलॉजीज के शेयर 13 जनवरी 2026 को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के शेयर BSE के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 9 जनवरी को फाइनल हो सकता है।