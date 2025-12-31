6 जनवरी से खुल रहा एक और IPO, प्राइस बैंड ₹81, ग्रे मार्केट में अभी से बंपर तेजी
Gabion Technologies IPO: इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनी गैबियन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) लाने जा रही है। यह आईपीओ 6 जनवरी 2026 को खुलेगा और 8 जनवरी 2026 को बंद होगा। कंपनी इस इश्यू के जरिए कुल 23.17 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर अभी से ही ₹25 प्रीमियम पर उपलब्ध है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 81 रुपये तय किया गया है।
कंपनी का कारोबार
गैबियन टेक्नोलॉजीज मुख्य रूप से गैबियन, रॉकफॉल प्रोटेक्शन नेटिंग और जियोसिंथेटिक मटीरियल बनाने, डिजाइन करने और लगाने का काम करती है, जिनका इस्तेमाल रेलवे, एयरपोर्ट, सिंचाई, माइनिंग और डिफेंस जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में होता है। फरवरी 2008 में स्थापित इस कंपनी का कारोबार तीन हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला, स्टील वायर से बने गैबियन मेश का निर्माण, दूसरा गैबियन स्ट्रक्चर का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहायक प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग। कंपनी के मैनेजमेंट में मधुसूदन सरड़ा (मैनेजिंग डायरेक्टर), उर्वशी सरड़ा (सीईओ) और प्रियानंदिनी सरड़ा (सीएफओ) शामिल हैं। वित्तीय मोर्चे पर देखें तो भले ही रेवेन्यू में उतार-चढ़ाव रहा हो, लेकिन मुनाफे की स्थिति मजबूत हुई है। FY2023 में PAT मार्जिन 4.32% था, जो Q2 FY2026 में बढ़कर 7.09% हो गया। FY2023 से FY2025 के बीच कंपनी का PAT CAGR करीब 39.6% रहा।
हालांकि, बैलेंस शीट कुछ चिंताएं भी दिखाती है। कंपनी की कुल संपत्ति FY2023 में 51.77 करोड़ रुपये से बढ़कर Q2 FY2026 में 100.58 करोड़ रुपये हो गई है, लेकिन इसके साथ कर्ज भी तेजी से बढ़ा है। नवंबर 2025 तक कंपनी का डेट-इक्विटी रेशियो 1.98 रहा। सबसे बड़ी चिंता ऑपरेटिंग कैश फ्लो को लेकर है, जो हर साल निगेटिव रहा है। यानी कंपनी कागजों पर मुनाफा तो दिखा रही है, लेकिन कारोबार से नकदी पैदा करने में दिक्कत आ रही है।
कंपनी की योजना
IPO से मिलने वाली पूरी रकम फ्रेश इश्यू होगी। इसमें से करीब 95% राशि वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल की जाएगी, ताकि कारोबार बढ़ाया जा सके और उधारी पर निर्भरता कम हो। बाकी रकम से नई मशीनरी खरीदी जाएगी। मजबूत पक्षों में कंपनी का मैन्युफैक्चरर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों होना शामिल है, लेकिन जोखिम भी कम नहीं हैं। कंपनी की बड़ी कमाई कुछ ही राज्यों पर निर्भर है, सप्लायर कंसन्ट्रेशन ज्यादा है, कर्मचारियों का एट्रिशन रेट ऊंचा है और सरकारी प्रोजेक्ट्स पर निर्भरता भी बनी हुई है। ऐसे में निवेशकों को इस IPO में पैसा लगाने से पहले फायदे और जोखिम दोनों पर गंभीरता से विचार करना होगा।