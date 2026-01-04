2026 का पहला IPO मंगलवार से ओपन, GMP अभी से दिखा रहा 33% का फायदा

संक्षेप: IPO News: निवेशकों का इंतजार 6 जनवरी को खत्म हो रहा है। 2026 का पहला आईपीओ Gabion Technologies मंगलवार यानी 6 जनवरी को खुल जाएगा। इस आईपीओ पर दांव लगाने की सोच रहे निवेशकों के लिए अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट अभी से 33 प्रतिशत का फायदा दिखा रहा है।

IPO News: निवेशकों का इंतजार 6 जनवरी को खत्म हो रहा है। 2026 का पहला आईपीओ Gabion Technologies मंगलवार यानी 6 जनवरी को खुल जाएगा। इस आईपीओ पर दांव लगाने की सोच रहे निवेशकों के लिए अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट अभी से 33 प्रतिशत का फायदा दिखा रहा है। बता दें, प्राइस बैंड भी इस आईपीओ का 100 रुपये से कम का है।

क्या है लॉट साइज Gabion Technologies IPO का प्राइस बैंड 76 रुपये से 81 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकिन किसी भी रिटेल निवेशक को कम से कम 3200 शेयर खरीदने होंगे। जिसकी वजह से 259200 रुपये का मिनिमम निवेश करना ही होगा। बता दें, 6 जनवरी को Gabion Technologies IPO खुल जाएगा। रिटेल निवेशक 8 जनवरी तक इस पर दांव लगा पाएंगे।

Gabion Technologies IPO का साइज क्या है? कंपनी ने आईपीओ के लिए 29.16 करोड़ रुपये का साइज तय किया है। जोकि पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ से Gabion Technologies ने 36 लाख शेयर जारी करने की बात कही है। यह एक एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी।

ग्रे मार्केट में कंपनी की मजबूत स्थिति Gabion Technologies की स्थिति ग्रे मार्केट में काफी अच्छी है। आईपीओ आज 27 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 33.33 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। आज के जीएमपी को अगर देखें को यह 108 रुपये पर Gabion Technologies के शेयरों के लिस्ट होने के संकेत दे रहा है। बता दें, Gabion Technologies IPO का सबसे कम जीएमपी 25 रुपये और सबसे अधिक जीएमपी 27 रुपये रहा है।

जीवाआईआर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया है। वहीं, केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को रजिस्ट्रार नियुक्त किया है।