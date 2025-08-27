Future consumer faces insolvency plea in nclt over 558 crore rs debt defaults share trading suspended बड़े संकट में है फ्यूचर ग्रुप की यह कंपनी, 45 पैसे का शेयर, ट्रेडिंग भी सस्पेंड, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Future consumer faces insolvency plea in nclt over 558 crore rs debt defaults share trading suspended

बड़े संकट में है फ्यूचर ग्रुप की यह कंपनी, 45 पैसे का शेयर, ट्रेडिंग भी सस्पेंड

रिसर्जेंट इंडिया स्पेशल सिचुएशन फंड ने मुंबई पीठ में फ्यूचर कंज्यूमर के खिलाफ दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन दिया है। इस कंपनी के शेयर की कीमत 45 पैसे है। हालांकि, इसकी ट्रेडिंग भी सस्पेंड है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 10:05 PM
share Share
Follow Us on
बड़े संकट में है फ्यूचर ग्रुप की यह कंपनी, 45 पैसे का शेयर, ट्रेडिंग भी सस्पेंड

Future Consumer deal: कर्ज में डूबी फ्यूचर समूह की कंपनी फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में दिवाला याचिका दायर की गई है। रिसर्जेंट इंडिया स्पेशल सिचुएशन फंड ने मुंबई पीठ में फ्यूचर कंज्यूमर के खिलाफ दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन दिया है। याचिका में कंपनी पर भुगतान में चूक का आरोप लगाया गया है।

इस मामले की पुष्टि करते हुए फ्यूचर कंज्यूमर ने इस सप्ताह की शुरुआत में शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि कंपनी इस मामले में उचित जवाब देगी। एनसीएलटी के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह याचिका 20 अगस्त 2025 को दायर की गई थी और अभी तक किसी भी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है।

558.73 करोड़ रुपये देनदारी

जून तिमाही के वित्तीय परिणामों में फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड ने बताया था कि कंपनी को गंभीर नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसने उसके संचालन को प्रभावित किया है। जून 2025 तक, कंपनी की कुल ऋण सेवा देनदारियां 558.73 करोड़ रुपये थीं, जिसमें ब्याज भी शामिल है।

शेयर का हाल

फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड के शेयर की बात करें तो यह 45 पैसे का है। इस कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग ठप है। बीएसई पर दी गई जानकारी के मुताबिक एएलएफ बकाया का भुगतान न करने के कारण निलंबित कर दी गई है। 25 अगस्त 2025 को यह शेयर 42 पैसे का था। सितंबर 2024 में शेयर की कीमत 0.71 पैसे थी।

कंपनी के बारे में

फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड भारत की एक प्रमुख फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) कंपनी है, जो फ्यूचर ग्रुप का हिस्सा रही है। यह कंपनी खाद्य पदार्थों, घरेलू देखभाल और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों पर केंद्रित है।

Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।