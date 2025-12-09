दोगुना हो गया सोलर कंपनी का मुनाफा, शेयर खरीदने की मची लूट, क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव से भी कनेक्शन

संक्षेप: दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹567.9 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के ₹329.1 करोड़ से 72.6% ज्यादा है। EBITDA भी दोगुना बढ़कर ₹103 करोड़ हो गया और मार्जिन 18.1% पर पहुंचा। कंपनी का मुनाफा (PAT) ₹62.9 करोड़ रहा, जो साल-दर-साल लगभग 100% की बढ़त है।

Fujiyama Power Systems Share: न्यू लिस्टेड सोलर कंपनी फुजियामा पावर सिस्टम्स के शेयर सोमवार, 9 दिसंबर को 5% उछलकर दिन के ऊपरी स्तर ₹209.45 पर पहुंच गए। कंपनी ने सितंबर 2025 तिमाही के शानदार नतीजे जारी किए, जिसके बाद स्टॉक में खरीदारी तेज हुई। दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹567.9 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के ₹329.1 करोड़ से 72.6% ज्यादा है। EBITDA भी दोगुना बढ़कर ₹103 करोड़ हो गया और मार्जिन 18.1% पर पहुंचा। कंपनी का मुनाफा (PAT) ₹62.9 करोड़ रहा, जो साल-दर-साल लगभग 100% की बढ़त है।

क्या है डिटेल सीक्वेंशियल आधार पर रेवेन्यू में हल्की 4.9% गिरावट जरूर दिखी, लेकिन पहले छह महीनों का परफॉर्मेंस बेहद मजबूत रहा। H1 FY26 में फुजियामा पावर सिस्टम्स ने ₹1,165.3 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल की पहली छमाही से 61.5% अधिक है। EBITDA 79% बढ़कर ₹208.9 करोड़ और PAT 74% उछलकर ₹130.5 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी ने बताया कि उसका B2C बिज़नेस तेजी से बढ़ रहा है और H1 FY26 में कुल रेवेन्यू का 91.7% इसी से आया। तिमाही के दौरान कंपनी ने 70+ नए डिस्ट्रीब्यूटर, 350 डीलर्स और 20 से ज्यादा एक्सक्लूसिव शॉप्स जोड़कर अपनी रिटेल मौजूदगी भी बढ़ाई।

कंपनी की योजना फुजियामा ने अपने बड़े एक्सपेंशन प्लान्स पर भी अपडेट दिया है। कंपनी दादरी में 1 GW DCR सोलर सेल प्लांट तैयार कर रही है, जो Q3 FY26 में कमिशन होने की उम्मीद है। इसके अलावा रतलाम में 2 GW की फुली–इंटीग्रेटेड SPGS मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी समय पर आगे बढ़ रही है और Q4 FY26 में शुरू होने की संभावना है। कंपनी ने बताया कि भारत में तेजी से बढ़ती रूफटॉप सोलर की मांग, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में, उनके बिजनेस को और मजबूत बना रही है। कंपनी ने क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा भी की।