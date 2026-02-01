बजट स्पीच से पहले इस सोलर स्टॉक को खरीदने की होड़, 10% उछला शेयर, क्या है कारण?

संक्षेप: Stock in Focus: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025 की बजट स्पीच से पहले Fujiyama Power Systems के शेयरों की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। इस कंपनी के शेयरों की लूट सी मची है। जिसकी वजह से आज 1 फरवरी को सोलर स्टॉक 10 प्रतिशत चढ़ गया।

Stock in Focus: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025 की बजट स्पीच से पहले Fujiyama Power Systems के शेयरों की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। इस कंपनी के शेयरों की लूट सी मची है। जिसकी वजह से आज 1 फरवरी को सोलर स्टॉक 10 प्रतिशत चढ़ गया। शेयरों में 10 प्रतिशत की उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 218.75 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, सुबह 10 बजे शेयरों बाजारों में भी तेजी देखने को मिली है।

कंपनी का 52 वीक हाई 231 रुपये और 52 वीक लो लेवल 192.10 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 547 करोड़ रुपये का है।

कंपनी ने तिमाही नतीजों का किया था ऐलान 31 जनवरी को Fujiyama Power Systems ने तिमाही नतीजों का ऐलान किया था। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 124.30 प्रतिशत बढ़ा है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान इस सोलर स्टॉक का प्रॉफिट 67.30 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 30 करोड़ रुपये रहा था।

कंपन के रेवन्यू में भी इजाफा हुआ है। रेवन्यू (ऑपरेशंस) से सालाना आधार पर 73.80 प्रतिशत बढ़ा है। तीसरी तिमाही के दौरान कंपनी का रेवन्यू 588.50 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 110.10 प्रतिशत बढ़ा है।

पहले 9 महीने में कैसा रहा प्रदर्शन? चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में कंपनी का रेवन्यू 17537 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 65.40 प्रतिशत है। कंपनी का EBITDA इस दौरान 318.80 करोड़ रुपये रहा है। जोकि साल दर साल के आधार पर 88.10 प्रतिशत बढ़ा है।

इस कंपनी में प्रमोटर की कुल हिस्सेदारी 86.77 प्रतिशत और पब्लिक के पास 13.23 प्रतिशत हिस्सा है।