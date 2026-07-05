Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल इस शहर में 88.66, डीजल 84.56 रुपये, नायरा के बाद क्या सरकारी कंपनियों ने घटाए दाम?
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today: आज रविवार को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है
- पोर्टब्लेयर में 88.66 रुपये और डीजल 84.56 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले कुछ समय से कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है। कीमतें पुराने स्तर पर ही बरकरार हैं। नायरा ने इस महीने की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती थी। इस प्राइवेट कंपनी ने तब पेट्रोल के रेट में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के रेट में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। बता दें, सरकारी कंपनियों की तरफ से दाम में कोई बदलाव आज 5 जुलाई 2026 की सुबह नहीं की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से हर सुबह 6 बजे कीमतों का ऐलान किया जाता है।
पोर्ट ब्लेयर में सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel Rate Today)
मौजूदा समय में पोर्टब्लेयर मे तेल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर के नीचे है। आज रविवार को इस शहर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 88.66 रुपये और डीजल का रेट 84.56 रुपये प्रति लीटर है। दिल्ली की बात करें तो यहां पेट्रोल का रेट 102.12 रुपये और डीजल का रेट 95.20 रुपये प्रति लीटर है। बता दें, मई के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तब 4 बार दाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बढ़ाए थे।
क्या आने वाले दिनों में सस्ता होगा तेल
बीते दिनों केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐसे ही एक सवाल के जवाब में कहा था कि मौजूदा समय में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पुरानी कीमतों पर खरीदे गए तेल को रिफाइन कर रही हैं। जबतक इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें स्थिर नहीं होंगी तब तक कोई भी दाम में गिरावट की कोई भी संभावना नहीं करनी चाहिए। बता दें, ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध की वजह से एक वक्त पर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का रेट 110 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया था। जोकि अब फिर से 72-73 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया है।
आज क्या है पेट्रोल का रेट (Petrol Price Today)
नई दिल्ली - 102.12 रुपये
कोलकाता - 113.51 रुपये
मुंबई - 111.21 रुपये
चेन्नई - 107.77 रुपये
गुरुग्राम - 102.97 रुपये
नोएडा - 101.96 रुपये
बेंगलुरू - 111.68 रुपये
भुवनेश्वर - 108.97 रुपये
चंडीगढ़ - 101.54 रुपये
हैदराबाद - 115.69 रुपये
जयपुर - 113.19 रुपये
लखनऊ - 101.86 रुपये
पटना - 113.69 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 114.80 रुपये
पोर्ट ब्लेयर - 88.66 रुपये
डीजल का क्या है देश के अलग-अलग शहरों में रेट (Diesel Price Today)
नई दिल्ली - 95.20 रुपये
कोलकाता - 99.82 रुपये
मुंबई - 97.83 रुपये
चेन्नई - 99.55 रुपये
गुरग्राम - 95.64 रुपये
नोएडा - 95.44 रुपये
बेंगलुरू - 99.56 रुपये
चंडीगढ़ - 89.47 रुपये
हैदराबाद - 103.82 रुपये
जयपुर - 98.25 रुपये
लखनऊ - 95.36 रुपये
पटना - 99.67 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 103.64 रुपये
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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