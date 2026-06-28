Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 101.54 रुपये, डीजल 89.47 रुपये, तेल की नई कीमतें सुबह 6 बजे जारी
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है
- चंडीगढ़ में पेट्रोल का रेट 101.54 और डीजल का रेट 89.47 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
- क्रूड ऑयल का दाम 72 डॉलर प्रति बैरल तक आ गया है
Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल के दाम में तेज गिरावट देखने को मिली है। क्रूड ऑयल 72 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया है। यह युद्ध के पूर्व की स्थिति के लगभग बराबर ही है। लेकिन इसके बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बता दें, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करती हैं।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने से राहत
अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल गया। यह एक अच्छी खबर है। इससे एक बार फिर अरब देशों से दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई शुरू हो गई है। भारत जैसे देशों के लिए यह काफी जरूरी था। बता दें, युद्ध की वजह से एक वक्त पर कच्चे तेल का दाम 112 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था।
युद्ध शुरू होने के बाद कई बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Rate)
4 साल के बाद सबसे पहली बार 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों इजाफा किया था। मई में इसके बाद तीन और बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। जिसके बाद पेट्रोल और डीजल का दाम 7.60 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया।
आज क्या है पेट्रोल का रेट (Petrol Price Today)
नई दिल्ली - 102.12 रुपये
कोलकाता - 113.51 रुपये
मुंबई - 111.21 रुपये
चेन्नई - 107.76 रुपये
गुरुग्राम - 102.97 रुपये
नोएडा - 101.96 रुपये
बेंगलुरू - 111.68 रुपये
भुवनेश्वर - 108.97 रुपये
चंडीगढ़ - 101.54 रुपये
हैदराबाद - 115.69 रुपये
जयपुर - 113.19 रुपये
लखनऊ - 101.86 रुपये
पटना - 113.37 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 115.49 रुपये
डीजल का क्या रेट (Diesel Price Today)
नई दिल्ली - 95.20 रुपये
कोलकाता - 99.82 रुपये
मुंबई - 97.83 रुपये
चेन्नई - 99.55 रुपये
गुरुग्राम - 95.64 रुपये
नोएडा - 95.44 रुपये
बेंगलुरू - 99.56 रुपये
भुवनेश्वर - 100.68 रुपये
चंडीगढ़ - 89.47 रुपये
हैदराबाद - 103.82 रुपये
जयपुर - 98.25 रुपये
पटना - 99.46 रुपये
लखनऊ - 95.36 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 104.40 रुपये
तेल कंपनियों को हर दिन हो रहा था 1000 करोड़ रुपये का नुकसान (Crude Oil Price
इंटरनेशनल मार्केट में जब कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही थी तब तेल कंपनियों का रोजाना का नुकसान 1000 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गया था। 76 दिनों तक घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े थे।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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