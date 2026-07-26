Petrol Diesel Price Today: पटना, जयपुर से लेकर मुंबई कोलकाता तक 110 रुपये के पार बिक रहा पेट्रोल, क्या आज बढ़ा दाम?
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today: आज रविवार 26 जुलाई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है
- कीमतें पुराने स्तर पर ही बरकरार हैं
Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल का रेट भले ही एक बार फिर से 100 डॉलर के करीब हो लेकिन इसके बाद भी घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आज रविवार 26 जुलाई 2026 को पेट्रोल और डीजल का रेट पुराने स्तर पर ही बरकरार है। बता दें, ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से एक बार फिर से क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते कच्चे तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में 100 डॉलर प्रति बैरल को भी पार कर गया था।
किन शहरों में 110 रुपये के पार बिक रहा है पेट्रोल (Petrol Price Today)
कोलकाता - 113.50 रुपये
मुंबई - 111.21 रुपये
बेंगलुरू - 111.25 रुपये
हैदराबाद - 115.73 रुपये
जयपुर - 113.97 रुपये
पटना - 113.27 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 115.40 रुपये
देश के अन्य शहरों में पेट्रोल का रेट कितना है? (Petrol Rates Today)
नई दिल्ली - 102.12 रुपये
चेन्नई - 109.10 रुपये
गुरुग्राम - 102.97 रुपये
नोएडा - 101य96 रुपये
भुवनेश्वर - 109.27 रुपये
चंडीगढ़ - 103.32 रुपये
लखनऊ - 101.56 रुपये
दिल्ली से लेकर पटना तक क्या है डीजल का रेट (Diesel Rates Today)
मुंबई - 97.83 रुपये
दिल्ली - 95.20 रुपये
कोलकाता - 99.82 रुपये
चेन्नई - 100.92 रुपये
बेंगलुरू - 99.14 रुपये
नोएडा - 95.44 रुपये
भुवनेश्वर - 100.97 रुपये
चंडीगढ़ - 95.96 रुपये
हैदराबाद - 103.82 रुपये
जयपुर - 98.96 रुपये
लखनऊ - 95.06 रुपये
पटना - 99.36 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 104.40 रुपये
76 दिन बढ़े थे पेट्रोल और डीजल का रेट (Petrol price hike Updates)
मई के महीने में एक के बाद एक चार बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था। 15 मई से 30 मई तक यह बढ़ोतरी हुई थी। जिसके बाद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल का रेट 7.5 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया। बता दें, युद्ध शुरू होने के बाद 76 दिनों तक घरेलू स्तर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल का रेट नहीं बढ़ाया था। जिसकी वजह से उन्हें रोजाना 1000 करोड़ रुपये तक का नुकसान होने लगा था।
केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स में भी कटौती की गई थी। सरकार ने 10-10 रुपये टैक्स में कटौती की थी। बता दें, नायरा की तरफ से बीते दिनों पेट्रोल और डीजल के रेट में कटौती की गई थी।
क्रू़ड ऑयल महंगा होने से बढ़ी टेंशन
भारत जैसे देशों के लिए कच्चे तेल की कीमतों में उछाल एक बड़ी टेंशन देता है। भारत पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर करता है। ऐसे में कच्चे तेल का रेट बढ़ने से भारत का इम्पोर्ट बिल भी बढ़ जाता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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