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Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 115 रुपये, डीजल 104 रुपये, क्या आज बढ़ गए तेल के दाम? फटाफट कर लें चेक

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से कोई इजाफा नहीं हुआ है
  • इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का रेट 80 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया है
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 115 रुपये, डीजल 104 रुपये, क्या आज बढ़ गए तेल के दाम? फटाफट कर लें चेक

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर कोई बदलाव नहीं हुआ है। जहां एक तरफ घरेलू स्तर पर कीमतों में स्थिरता है तो वहीं इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते की वजह से क्रूड ऑयल का रेट लगातार नीचे आ रहा है। बता दें, मई के महीने में 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए थे।

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आज कितना है पेट्रोल का रेट? (Petrol Price Today)

नई दिल्ली - 102.12 रुपये

कोलकाता - 113.51 रुपये

मुंबई - 111.18 रुपये

चेन्नई - 107.77 रुपये

गुरुग्राम - 103.17 रुपये

नोएडा - 102.12 रुपये

बेंगलुरू - 110.93 रुपये

भुवनेश्वर - 108.81 रुपये

चंडीगढ़ - 101.54 रुपये

हैदराबाद - 115.73 रुपये

जयपुर - 112.66 रुपये

लखनऊ - 101.89 रुपये

पटना - 113.46 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 115.49 रुपये

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डीजल का क्या है रेट? (Diesel Price Today)

नई दिल्ली - 95.20 रुपये

कोलकाता - 99.82 रुपये

मुंबई - 97.83 रुपये

चेन्नई - 99.55 रुपये

गुरुग्राम - 95.83 रुपये

नोएडा - 95.56 रुपये

बेंगलुरू - 98.80 रुपये

भुवनेश्वर - 100.52 रुपये

चंडीगढ़ - 89.47 रुपये

हैदराबाद - 103.82 रुपये

जयपुर - 97.78 रुपये

लखनऊ - 95.36 रुपये

पटना - 99.47 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 104.40 रुपये

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7.5 रुपये तक महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel Rate)

घरेलू स्तर पर कीमतों में सबसे पहली बढ़ोतरी 15 मई को की गई थी। तब 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया हुआ था। इसके बाद फिर से दाम में तीन बार बढ़ोतरी हुई थी। 1 लीटर पर 7.5 रुपये का इजाफा कीमतों हुआ था। बता दें, 4 साल के बाद पहली बार घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। आखिरी बार कीमतों में 2022 में इजाफा हुआ था।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी (Crude oil Price Today)

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 30 सेंट्स या फिर 0.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 79.85 डॉलर के स्तर पर आ गया था। इससे पहले दिन में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स का रेट 76.54 डॉलर तक आ गया था।

ईरान और अमेरिका डील होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खुल गया है। भारत जैसे देश जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। भारत अपनी जरूरत का 90 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अब फिर से स्थिति सामान्य होने की वजह भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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