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Petrol Diesel Price Today: डीजल 89.47 रुपये, इस शहर में पेट्रोल 101.50 रुपये, अगस्त में सस्ता हो गया तेल?

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज शनिवार को कोई भी कटौती या इजाफा नहीं हुआ है
  • चंडीगढ़ में पेट्रोल 101.50 रुपये और डीजल 89.47 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा
Petrol Diesel Price Today check latest price here
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 अगस्त को कोई बदलाव नहीं हुआ है।

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 1 अगस्त 2026 को बदलाव नहीं देखने को मिला है। कीमतें पुराने स्तर पर ही हैं। आखिरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई हलचल मई के महीने में देखने को मिला था। उसके बाद से कीमतों में कोई इजाफा या कटौती नहीं हुई है। बता दें, इंटरनेशनल मार्केट में एक बार फिर से कच्चे तेल का दाम घटना शुरू हो गया है। शुक्रवार की शाम को 1 बैरेल क्रूड ऑयल का रेट गिरकर 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया।

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देश में इस समय सबसे सस्ता तेल चंडीगढ़ में मिल रहा है। शहर में पेट्रोल का रेट 101.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.47 रुपये प्रति लीटर है। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।

पेट्रोल का अलग-अलग शहर में क्या है रेट (Petrol Price Today)

दिल्ली - 102.12 रुपये

कोलकाता - 113.51 रुपये

मुंबई - 111.21 रुपये

चेन्नई - 107.78 रुपये

गुरुग्राम - 102.75 रुपये

नोएडा - 101.96 रुपये

बेंगलुरू - 110.93 रुपये

भुवनेश्वर - 108.97 रुपये

चंडीगढ़ - 101.54 रुपये

हैदराबाद - 115.73 रुपये

जयपुर - 113.97 रुपये

लखनऊ - 102.68 रुपये

पटना - 113.37 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 115.26 रुपये

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डीजल का क्या है रेट (Diesel Price Today)

दिल्ली - 95.20 रुपये

कोलकाता - 99.82 रुपये

मुंबई - 97.83 रुपये

चेन्नई - 99.56 रुपये

गुरुग्राम - 95.42 रुपये

नोएडा - 95.44 रुपये

बेंगलुरू - 98.80 रुपये

भुवनेश्वर - 100.68 रुपये

चंडीगढ़ - 89.47 रुपये

हैदराबाद - 103.82 रुपये

जयपुर - 98.96 रुपये

लखनऊ - 96.10 रुपये

पटना - 99.36 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 104.02 रुपये

कितना है कच्चे तेल का रेट (Crude Oil Rate)

अमेरिका और ईरान टेंशन की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज शुक्रवार को भी लगभग बंद ही रहा। जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट 0.3 प्रतिशत के इजाफे के बाद 87.14 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। बीच में एक समय फिर ऐसा आया था जब कच्चे तेल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब था।

मई में बढ़ा था आखिरी बार पेट्रोल और डीजल का दाम

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आखिरी बार तेल कंपनियों ने मई के महीने में इजाफा किया था। उसके बाद से कीमतें पुराने स्तर पर ही बरकरार हैं। मई के महीने में एक के बाद एक चार बार कुल बढ़ोतरी हुई थी। यह इजाफा 15 मई से 25 मई के दौरान हुआ था।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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