Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 115 रुपये, डीजल इस शहर में 105 रुपये के पार, क्या आज से महंगा हुआ तेल?

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • Petrol Diesel Price Today: &nbsp;कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी के बाद भी घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव आज शनिवार को नहीं हुआ है
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 115 रुपये, डीजल इस शहर में 105 रुपये के पार, क्या आज से महंगा हुआ तेल?

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज शनिवार को कोई इजाफा नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की बीच तनातनी की वजह से एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल इस हफ्ते 85 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है। कीमतों में करीब 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, राहत भरी बात यह है कि घरेलू स्तर पर तेल कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें:बिजनेस अपडेट देते ही इस कंपनी के शेयरों को खरीदने की मची लूट, 15% उछला दाम

आज क्या है पेट्रोल का रेट (Petrol Price Today)

नई दिल्ली - 102.12 रुपये

कोलकाता - 113.50 रुपये

मुंबई - 111.18 रुपये

चेन्नई - 108.96 रुपये

गुरुग्राम - 102.97 रुपये

नोएडा - 101.89 रुपये

बेंगलुरू - 111.68 रुपये

भुवनेश्वर - 108.97 रुपये

चंडीगढ़ - 101.54 रुपये

हैदराबाद - 117.07 रुपये

जयपुर - 113.61 रुपये

लखनऊ - 101.89 रुपये

पटना - 113.37 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 115.49 रुपये

ये भी पढ़ें:यहां मिल रहा है FD पर 8% तक ब्याज, SBI और HDFC से कहीं ज्यादा

डीजल की क्या है कीमत (Diesel Price Today)

नई दिल्ली - 95.20 रुपये

कोलकाता - 99.82 रुपये

मुंबई - 97.83 रुपये

चेन्नई - 100.74 रुपये

गुरुग्राम - 95.64 रुपये

नोएडा - 95.37 रुपये

बेंगलुरू - 99.56 रुपये

भुवनेश्वर - 100.68 रुपये

चंडीगढ़ - 89.47 रुपये

हैदराबाद - 105.22 रुपये

जयपुर - 98.63 रुपये

लखनऊ - 95.36 रुपये

पटना - 99.36 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 104.40 रुपये

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी (crude oil price)

फरवरी में अमेरिका-ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में एक वक्त पर 110 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गई थी। लेकिन स्थिति में जब सुधार हुआ उसके बाद कच्चे तेल का भाव फिर से 70 डॉलर प्रति बैरल तक आ गया था। अब ईरान-अमेरिका के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का रेट फिर से बढ़ रहा है।

मई में बढ़े थे पेट्रोल और डीजल के दाम (petrol diesel rate)

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 से 30 मई के बीच 4 बार इजाफा किया था। जिसकी वजह से घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल का रेट 7.5 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया था। बता दें, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी युद्ध के शुरू होने के 76 दिन के बाद किया गया था।

ये भी पढ़ें:फिटमेंट फैक्टर 3 से रह सकता है कम! HRA बढ़ाने को लेकर भी आयोग से डिमांड

क्या फिर से बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम

अगर कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी कम नहीं हुई और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बता दें, कच्चे तेल का दाम बढ़ने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Petrol Petrol Diesel Rate Petrol Price Today अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।