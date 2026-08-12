Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल हुआ महंगा, इस राज्य में डीजल के भी बढ़े दाम, जान लें कितनी हुई बढ़ोतरी
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today: हिमाचल प्रदेश में आज 12 अगस्त से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम इजाफा हुआ है
- राज्य सरकार ने अनाथ और विधवा सेस लगाया है
Petrol Diesel Price Today: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का रेट आज 12 अगस्त से बढ़ गया है। यह बढ़ोतरी राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के एक फैसले के बाद देखने को मिली है। राज्य सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 60 पैसा सेस प्रति लीटर बढ़ा दिया है। बता दें, अन्य राज्यों में आज कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है।
राज्य सरकार ने लगाया अनाथ और विधवा सेस (Himachal Pradesh Petrol price)
हिमाचल प्रदेश के स्टेट टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट ने 11 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन में इस बढ़ोतरी की बात कही गई थी। इस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि राज्य में 60 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा हो रहा है। बता दें, राज्य सरकार ने अनाथ और लगाया है।
राज्य के वैल्य एडेड टैक्स एक्ट 2005 के सेक्शन 6-ए के तहत यह टैक्स लगाया गया है। टैक्स में बढ़ोतरी कैबिनेट के अप्रूवल के बाद हुआ है। बता दें, शिमला में डीजल 95.21 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल 103.25 रुपये प्रति लीटर, XP95 111.90 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।
मई में बढ़े थे पेट्रोल और डीजल के दाम
युद्ध की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मई के महीने में चार बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया था। पहली बार बार बढ़ोतरी 15 मई को की गई थी। आखिरी बार दाम 25 मई को बढ़ाया गया था। इस दौरान पेट्रोल और डीजल का दाम 7.5 प्रति लीटर तक बढ़ा था। बता दें, 2022 के बाद देश में पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कंपनियों ने इजाफा किया था। वह तब जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया। जिसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ रुपये तक का नुकसान होने लगा था।
आज 12 अगस्त को पेट्रोल और डीजल का क्या है रेट (Petrol Price Today)
दिल्ली में पेट्रोल का रेट - 102.12 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता - 113.43 रुपये प्रति लीटर
मुंबई - 111.12 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई - 107.75 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद - 115.69 रुपये प्रति लीटर
बेंगलुरू - 110.93 रुपये प्रति लीटर
डीजल का क्या है रेट (Diesel Price Today)
दिल्ली में आज रेट - 95.20 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता - 99.78 रुपये प्रति लीटर
मुंबई - 97.78 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई - 99.57 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद - 103.82 रुपये प्रति लीटर
बेंगलुरू - 98.78 रुपये प्रति लीटर
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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