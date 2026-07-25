Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल का रेट 100 डॉलर के नीचे, क्या पेट्रोल और डीजल भी हुआ सस्ता? चेक करें आज का दाम
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल का रेट फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे चला आया है
- घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है
Petrol Diesel Price Today: इसी हफ्ते गुरुवार को कच्चे तेल का दाम एक बार फिर से इंटरनेशनल मार्केट में 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया था। लेकिन आज शनिवार को क्रूड ऑयल की कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। रेट 2 प्रतिशत की गिरावट के बाद 97.89 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया है। हालांकि, इसके बाद भी रेट काफी अधिक है। जिसकी वजह से घरेलू ऑयल मार्केटिंग कंपनियां काफी दबाव में हैं। बता दें, आम-आदमी के लिए अच्छी बात यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज शनिवार को एक बार फिर से कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
25 जुलाई को क्या है पेट्रोल का देश भर में रेट (Petrol Price Today)
नई दिल्ली - 102.12 रुपये
कोलकाता - 113.51 रुपये
मुंबई - 111.21 रुपये
चेन्नई - 107.76 रुपये
गुरुग्राम - 102.97 रुपये
नोएडा - 102.12 रुपये
बेंगलुरू - 110.44 रुपये
भुवनेश्वर - 108.85 रुपये
चंडीगढ़ - 101.51 रुपये
हैदराबाद - 115.73 रुपये
जयपुर - 113.50 रुपये
लखनऊ - 101.89 रुपये
पटना - 113.37 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 115.49 रुपये
डीजल का क्या है आज रेट (Diesel Price Today)
नई दिल्ली - 95.20 रुपये
कोलकाता - 99.82 रुपये
मुंबई - 97.83 रुपये
चेन्नई - 99.55 रुपये
गुरुग्राम - 95.64 रुपये
नोएडा - 95.56 रुपये
बेंगलुरू - 98.39 रुपये
भुवनेश्वर - 100.56 रुपये
चंडीगढ़ - 89.47 रुपये
हैदराबाद - 103.82 रुपये
जयपुर - 98.50 रुपये
लखनऊ - 95.36 रुपये
पटना - 99.36 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 104.40 रुपये
मई के बाद नहीं बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम (Petrol Diesel Price hike)
आखिरी बार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया था। तब घरेलू स्तर पर तेल का रेट 7.5 रुपये लीटर तक बढ़ गया था। उसके बाद से कीमतें स्थिर हैं। बता दें, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का रेट बढ़ने की वजह से घरेलू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर काफी दबाव है। ईरान - अमेरिका युद्ध की वजह से दुनिया भर में इस समय कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ा हुआ है।
भारत जैसे देश को तेल के लिए पूरी तरह से इम्पोर्ट पर निर्भर हैं उनके लिए मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं। कच्चा तेल मंहगा होने की वजह से इन देशों को खर्च पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लगी हुई है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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