Petrol Diesel Price Today: कच्चा तेल हुआ सस्ता, क्या पेट्रोल और डीजल का भी आज गिरा दाम? चेक करें रेट
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज रविवार को कोई भी इजाफा या कटौती नहीं देखने को मिली है
- क्रूड ऑयल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गया है
Petrol Diesel Price Today: अमेरिका और ईरान के बीत समझौते के दिखते आसार की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल का रेट 88 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक आ गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज रविवार को कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पुराने स्तर पर ही तेल बेच रही हैं। आइए जानते हैं कि आपके शहर में क्या रेट है।
डीजल का क्या है रेट? (Diesel Price Today)
नई दिल्ली - 95.20 रुपये
मुंबई - 97.83 रुपये
कोलकाता - 99.82 रुपये
चेन्नई - 99.55 रुपये
गुरुग्राम - 95.64 रुपये
नोएडा - 95.56 रुपये
बेंगलुरू - 99.56 रुपये
भुवनेश्वर - 100.68 रुपये
लखनऊ - 95.06 रुपये
पटना - 99.54 रुपये
जयपुर - 98.96 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 104.40 रुपये
पेट्रोल का क्या है आज रेट (Petrol Price Today)
नई दिल्ली - 102.12 रुपये
मुंबई - 111.21 रुपये
कोलकाता - 113.48 रुपये
चेन्नई - 107.77 रुपये
गुरुग्राम - 102.97 रुपये
नोएडा - 102.12 रुपये
बेंगलुरू - 111.68 रुपये
भुवनेश्वर - 108.97 रुपये
लखनऊ - 101.56 रुपये
पटना - 113.53 रुपये
जयपुर - 113.97 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 115.49 रुपये
तेल कंपनियों को सालों बाद हुआ नुकसान (Oil Companies loss)
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार देश की टॉप रिफाइनरी कंपनियों को लम्बे अरसे के बाद नुकसान हुआ है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन को 2022 के बाद पहली बार जून तिमाही में नुकसान झेलना पड़ा है। अप्रैल से जून 2026 के दौरान कंपनी को कुल 2661.30 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। इससे पहले मार्च तिमाही में इस सरकारी रिफाइनरी कंपनी को 11377 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था।
मई में चार बार बढ़े थे पेट्रोल और डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Details)
पिछले महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार इजाफा हुआ था। जिसके बाद घरेलू स्तर पर तेल की कीमतों में 7.5 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो गई थी। युद्ध शुरू होने के 76 दिनों तक तेल कंपनियों ने कोई भी बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दाम में नहीं किया था।
सरकार की तरफ से भी टैक्स में कटौती के जरिए तेल कंपनियों पर दबाव कम करने का प्रयास किया था। लेकिन कच्चे तेल का अधिक रेट होने की वजह से एक वक्त पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एक दिन में 1000 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा था। बता दें, दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल और डीजल का रेट काफी कम है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।
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