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Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल पर ‘स्पेशल टैक्स’ जीरो होने के बाद क्या घट गए दाम? चेक करें नया रेट

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Petrol Diesel Price Today: आज रविवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतो में कोई बदलाव नहीं हुआ है
  • कीमतें पुराने स्तर पर ही बरकरार हैं
Petrol Diesel Price Today
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है।

Petrol Diesel Price Today: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले अप्रत्याशित करों मे शुक्रवार को कटौती की थी। जिसके बाद पेट्रोल पर अब विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जीरो हो रुपये हो गया है। हालांकि, इसका असर घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज नहीं पड़ा है। तेल की कीमतें पुराने स्तर पर ही बरकरार हैं। दिल्ली में आज रविवार 16 अगस्त को डीजल का रेट 95.20 रुपये प्रति लीटर ही है।

पहले कितना देना होता था टैक्स (Petrol Diesel SED)

पेट्रोल निर्यात पर शुल्क को 14 अगस्त से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इससे पहले यह 3.5 रुपये प्रति लीटर था। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) की दर अब 25.5 रुपये प्रति लीटर से घटकर 24 रुपये प्रति लीटर हो गई है। विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएईडी को घटाकर पहले के 22 रुपये प्रति लीटर के मुकाबले 19.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। बता दें, यह टैक्स तब लगता है जब कंपनियां विदेशों में एक्सपोर्ट करती हैं। सरकारें घरेलू स्तर पर आपूर्ति बनाए रखने के लिए बीच-बीच यह टैक्स लगाती रहती हैं।

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डीजल का क्या है रेट (Diesel Price Today)

नई दिल्ली - 95.20 रुपये

कोलकाता - 99.82 रुपये

मुंबई - 97.83 रुपये

चेन्नई - 99.55 रुपय

गुरुग्राम - 95.64 रुपये

नोएडा - 95.44 रुपये

बेंगलुरू - 99.56 रुपये

भुवनेश्वर - 102.15 रुपये

चंडीगढ़ - 94.08 रुपये

हैदराबाद - 103.58 रुपये

जयपुर - 97.78 रुपये

लखनऊ - 95.79 रुपये

पटना - 99.36 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 103.64 रुपये

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पेट्रोल का क्या है रेट (Petrol Price Today)

नई दिल्ली - 102.12 रुपये

कोलकाता - 113.51 रुपये

मुंबई - 111.21 रुपये

चैन्नई - 107.77 रुपये

गुरुग्राम - 102.97 रुपये

नोएडा - 101.96 रुपये

बेंगलुरू - 111.68 रुपये

भुवनेश्वर - 108.49 रुपये

चंडीगढ़ - 102.01 रुपये

हैदराबाद - 115.43 रुपये

जयपुर - 112.69 रुपये

लखनऊ - 102.31 रुपये

पटना - 113.37 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 114.80 रुपये

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ईरान और ओमान पर निगाह

शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 2.2 प्रतिशत लुढ़कर स्टॉक 87 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर दाम आ गया था। वहीं, वेस्ट टेक्सस इंटरमीडियड का रेट 81 डॉलर प्रति बैरल है। बता दें, ईरान और ओमान के बीच समझौते पर दुनिया की निगाह टिकी हुई है। जब तक वहां से कोई गुड न्यूज नहीं आता है तब क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग इसी स्तर पर ही बरकरार रहेंगी।

(भाषा के इनपुट के साथ)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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