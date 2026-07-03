मंत्री जी ने कहा, 'पेट्रोल-डीजल के दाम…', आज HPCL, IOCL और भारत पेट्रोलियम ने जारी कर दिए रेट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बाद पड़ोसी देशों ने पेट्रोल-डीजल के दाम तेजी से घटाने शुरू कर दिए हैं। वहीं, भारत में तेल के दाम अभी स्थिर हैं। जबकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गई है। इस बीच रोजाना की तरह आज 3 जुलाई को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों HPCL, IOCL और भारत पेट्रोलियम ने पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट कर दी हैं। मायूसी की बात यह है कि आज भी फ्यूल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि, ब्रेंट क्रूड और सस्ता होकर 71.54 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक दिन पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगले कुछ माह तक कच्चे तेल की कीमत निचले स्तर पर बनी रहती है, तो यह एक उचित सवाल होगा।

जब कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं तो क्यों नहीं कम हो रहे पेट्रोल-डीजल के रेट अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हुई है, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियां अब भी उस कच्चे तेल को रिफाइन कर रही है, जिसे पश्चिम एशिया संकट के चरम पर होने के दौरान खरीदा गया था।

हरदीप पुरी ने कहा कि सरकारी तेल कंपनियां रिफाइनरी के लिए कम से कम दो महीने पहले कच्चा तेल पहले खरीदती हैं। ऐसे में वर्तमान में रिफाइनरी में जिस कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल तैयार किए जा रहे हैं, वह अप्रैल या मई की शुरुआत में खरीदा गया था। उस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत काफी ज्यादा थी। वित्त वर्ष के पहली तिमाही में कंपनियों को 74,781 करोड़ का नुकसान हुआ है।

दूसरे देशों के मुकाबले भारत में बहुत कम बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम पुरी का दावा है कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से भारत में दूसरे देशों के मुकाबले पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत कम बढ़े हैं। जून 2022 से जून 2026 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2022 में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए प्रति लीटर थी, जबकि जून 26 में दाम 102.12 रुपए प्रति लीटर है। यानी पिछले चार वर्षों में पेट्रोल की कीमतों में 5.58 फीसदी का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम में 39.77 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

इस अवधि के दौरान फ्रांस में पेट्रोल की कीमत 17.74, जर्मनी में 19.05 और इटली में 18.59 प्रतिशत बढ़े हैं। यानी विकसित देशों में पेट्रोल के दाम में करीब 20 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि पड़ोसी देशों में बढ़ोतरी लगभग 35 फीसदी रही है। इसके साथ उन्होंने दावा किया कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान सप्लाई पूरी तरह सामान्य रही।

दिल्ली: पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर

भोपाल: पेट्रोल 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये प्रति लीटर

पटना: पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87 रुपये लीटर

लखनऊ: पेट्रोल 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये लीटर

इंदौर: पेट्रोल 114.61 और डीजल की 99.70 रुपये लीटर

अयोध्या: पेट्रोल 102.4 और डीजल 97.87 रुपये लीटर

कोलकाता: पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये लीटर

चेन्नई: पेट्रोल 107.77 रुपये और डीजल 99.55 रुपये लीटर

जयपुर: पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर