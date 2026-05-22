नायका की पैरेंट कंपनी का शेयर 4% चढ़ा, Q4 रिजल्ट से गदगद दिख रहे हैं निवेशक, नेट प्रॉफिट 286% बढ़ा
FSN E-Commerce Ventures के शेयरों में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी के शेयर 52 वीक हाई पर पहुंच गया है। आज कंपनी के शेयरों का भाव 4% से अधिक चढ़ा है।
नायका की पैरेंट कंपनी FSN E-Commerce Ventures के शेयरों की कीमतों में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 78 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 286 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
बीएसई में कंपनी के शेयर 284.20 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया है। कंपनी के शेयरों की कीमतों में 4 प्रतिशत से अधिक की उछाल के बाद 285.65 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। यह कंपनी का 52 वीक हाई है।
कंपनी के रेवन्यू में इजाफा
FSN E-Commerce Ventures का रेवन्यू सालाना आधार पर 28 प्रतिशत बढ़ा है। जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कंपनी का रेवन्यू 2648 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 2062 करोड़ रुपये रह था।
तिमाही के आधार पर कंपनी का प्रॉफिट 24 प्रतिशत बढ़ा है। दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी का रेवन्यू 2873 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी के रेवन्यू में 7 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
पूरे वित्त वर्ष कैसा रहा प्रदर्शन?
वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट तीन गुना बढ़कर 199 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। एक वित्त वर्ष पहले कंपनी का रेवन्यू 66 करोड़ रुपये रहा था। एनुअल रेवन्यू वित्त वर्ष के दौरान 2026 के दौरान 10022 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2025 के दौरान कंपनी का रेवन्यू 7950 करोड़ रुपये रहा था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?
बीते 6 महीने के दौरान FSN E-Commerce Ventures के शेयरों की कीमतों में 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस दौरान कंपनी के शेयरों का भाव 11.23 प्रतिशत गिरा है। एक साल में नायका की पैरेंट कंपनी के शेयरों का भाव 36 प्रतिशत गिरा है।
दो साल में यह स्टॉक 53 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 116 प्रतिशत बढ़ा है।
बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी
2022 में कंपनी ने बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर निवेशकों को 5 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। इसके बाद कंपनी ने एक बार भी निवेशकों को डिविडेंड भी नहीं दिया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।