FSN E Commerce Ventures Ltd share surges 5 percent today after strong q1 result posted ₹235 तक जाएगा यह शेयर, 79% बढ़ गया कंपनी का मुनाफा, शेयर खरीदने की लूट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़FSN E Commerce Ventures Ltd share surges 5 percent today after strong q1 result posted

₹235 तक जाएगा यह शेयर, 79% बढ़ गया कंपनी का मुनाफा, शेयर खरीदने की लूट

कंपनी के शेयर में आज 5 पर्सेंट तक की तेजी देखी गई। शेयरों में इस तेजी के पीछे जून तिमाही के शानदार नतीजे हैं। कंपनी का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में प्रॉफिट 79 प्रतिशत बढ़कर 24.47 करोड़ रुपये हो गया।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 11:18 AM
share Share
Follow Us on
₹235 तक जाएगा यह शेयर, 79% बढ़ गया कंपनी का मुनाफा, शेयर खरीदने की लूट

Nykaa Share: फैशन एवं सौंदर्य सामानों की खुदरा विक्रेता नायका की पैरेंट कंपनी एफएसएन ई-कॉमर्स के शेयर आज बुधवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। नायका के शेयर में आज 5 पर्सेंट तक की तेजी देखी गई और यह शेयर 215.95 रुपये पर आ गया था। शेयरों में इस तेजी के पीछे जून तिमाही के शानदार नतीजे हैं। दरअसल, कंपनी का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में प्रॉफिट 79 प्रतिशत बढ़कर 24.47 करोड़ रुपये हो गया।

क्या है डिटेल

कंपनी का गत वित्त वर्ष 2024-25 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में शुद्ध लाभ 13.64 करोड़ रुपये रहा था। नायका ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी कुल आय सालाना आधार पर 1,753.44 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,164.27 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी के सौंदर्य सेगमेंट ने 1,975.37 करोड़ रुपये का और फैशन सेगमेंट ने 170.83 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।

एनालिस्ट की राय

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा, "नायका ने अपने बीपीसी सेगमेंट में मज़बूत गति बनाए रखी है, जबकि फैशन ने इस तिमाही में वृद्धि में तेजी दर्ज की है। प्रबंधन को उम्मीद है कि प्रतिस्पर्धा कम होगी, जिससे स्थायी जीएमवी वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।" ब्रोकरेज ने ₹235 प्रति शेयर के लक्ष्य मूल्य के साथ अपनी 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी। नोमुरा ने नायका पर अपनी तटस्थ रेटिंग बरकरार रखी और टारगेट प्राइस को ₹216 से बढ़ाकर ₹223 कर दिया। दूसरी ओर, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने ₹180 के लक्ष्य मूल्य के साथ अपनी 'कम करें' रेटिंग बरकरार रखी, क्योंकि ब्रोकरेज ने बताया कि मूल्यांकन अभी भी ऊंचा बना हुआ है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।