Frontier Springs to give 2 bonus share revised record date share jumped over 5 Percent today
पहली बार बोनस शेयर बांटने जा रही कंपनी, 1 शेयर पर मिलेंगे 2 फ्री शेयर, रिकॉर्ड डेट पर आया नया अपडेट

संक्षेप:

फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड अपने शेयरधारकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटेगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर देगी। कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट रिवाइज की है। कंपनी के शेयर 5 साल में 1245% चढ़े हैं।

Feb 10, 2026 05:08 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड अपने शेयरधारकों को पहली बार बोनस शेयर का तोहफा देने जा रही है। फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड निवेशकों को 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटेगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर देगी। कंपनी के शेयरों में मंगलवार को गजब की तेजी आई है। फ्रंटियर स्प्रिंग्स के शेयर मंगलवार को BSE में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 4497.30 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 5 साल में फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड के शेयरों में 1245 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी इंडियन रेलवे, ऑटोमोबाइल और पावर सेक्टर्स की जरूरतें पूरी करती है। फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड इन सेक्टर्स के लिए लीफ स्प्रिंग्स, लैमिनेटेड बेयरिंग स्प्रिंग्स, सस्पेंशन कॉइल स्प्रिंग्स, दूसरी तरह की कई स्प्रिंग्स और कंपोनेंट्स की सप्लाई करती है। फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड की स्प्रिंग्स का इस्तेमाल वंदे भारत ट्रेनों में भी किया गया है।

बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर यह अपडेट
फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड (Frontier Springs Limited) ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट रिवाइज की है। मल्टीबैगर कंपनी ने पहले बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 6 मार्च 2026 फिक्स की थी, जिसे अब अपडेट करते शुक्रवार 13 मार्च 2026 कर दिया है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51.76 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 48.24 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा सितंबर 2025 तिमाही तक का है।

5 साल में 1245% उछल गए हैं कंपनी के शेयर
फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 1245 पर्सेंट चढ़ गए हैं। इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 12 फरवरी 2021 को 334.30 रुपये पर थे। फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड के शेयर 10 फरवरी 2026 को 4497.30 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 1473 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 907 पर्सेंट उछल गए हैं। पिछले 2 साल में फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड के शेयरों में 261 पर्सेंट की तेजी आई है। वहीं, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 117 पर्सेंट चढ़ गए हैं।

10 साल में 17000% से ज्यादा चढ़ गए शेयर
फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड (Frontier Springs Limited) के शेयर पिछले 10 साल में 17889 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 5 फरवरी 2016 को 25 रुपये पर थे। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 10 फरवरी 2026 को 4497.30 रुपये पर बंद हुए हैं।

