18857% का रिटर्न, कंपनी ने किया 1 पर 2 शेयर बोनस का ऐलान, रिकॉर्ड डेट तय

Feb 15, 2026 12:54 pm IST
Bonus Share: फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड (Frontier Springs Ltd) ने तिमाही नतीजों के साथ बोनस शेयर का भी ऐलान किया है। कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है। इस रिकॉर्ड डेट में अभी समय है।

Bonus Share: फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड (Frontier Springs Ltd) ने तिमाही नतीजों के साथ बोनस शेयर का भी ऐलान किया है। कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रही है। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया है। इस रिकॉर्ड डेट में अभी समय है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में ...

मिलेंगे 1 पर 2 शेयर फ्री

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में Frontier Springs Ltd ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर दो शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 6 मार्च 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें, कंपनी 22 दिसंबर 2025 को इस बोनस शेयर देने का ऐलान किया था।

1 साल में किया पैसा दोगुना

शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में गिरावट आई थी। तब कंपनी के शेयर 4.34 प्रतिशत की गिरावट के बाद 4483.35 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। एक साल में Frontier Springs Ltd के शेयरों का भाव 99.43 प्रतिशत बढ़ा है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों को पैसा दोगुना हो गया है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 5470 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1653.35 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1765 करोड़ रुपये का है।

दो साल में Frontier Springs Ltd के शेयरों की कीमतों में 226 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 980 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 1241 प्रतिशत का फायदा हो चुका है। बता दें, 10 साल में यह मल्टीबैगर स्टॉक 18857 प्रतिशत का रिटर्न दे चुका है।

लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी

Frontier Springs Ltd ने निवेशकों को नियमित अंतराल पर डिविडेंड दिया है। आखिरी बार कंपनी ने 2025 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1.80 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने 1.50 रुपये का डिविडेंड और 2023 में एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया था।

इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51.76 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 48.24 प्रतिशत हिस्सा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

