पहली बार बोनस शेयर देने जा रही है यह कंपनी, शेयर खरीदने की लूट, कल रहेगी नजर

Frontier Springs Ltd Share: सुरक्षा इक्विपमेंट और सस्पेंशन सिस्टम बनाने वाली प्रमुख कंपनी फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड के शेयरों में बीते बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ट्रेडिंग सेशन के दौरान शेयर करीब 12% तक उछल गए थे। कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान ₹4,355 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। इससे पहले शेयर का पिछला बंद भाव ₹4,074.55 था। शेयरों में इस तेजी के पीछे बोनस शेयर का ऐलान रहा। दरअसल, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होने वाली है, जिसमें बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाना है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप ₹1,715.22 करोड़ है, जिससे यह मिड-स्मॉल कैप सेगमेंट में निवेशकों की पसंद बनी हुई है।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने जानकारी दी है कि गुरुवार, 22 जनवरी 2026 को बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें शेयरधारकों को बोनस शेयर देने पर विचार और सिफारिश की जाएगी। बता दें कि कंपनी पहली बार बोनस शेयर देने जा रही है। जैसे ही यह खबर बाजार में आई, निवेशकों की खरीदारी बढ़ गई और शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला। आमतौर पर बोनस शेयर की घोषणा को कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और भविष्य को लेकर मैनेजमेंट के भरोसे के तौर पर देखा जाता है, इसी वजह से इस खबर ने बाजार का मूड पॉजिटिव कर दिया।

कंपनी की वित्तीय स्थिति अगर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो पिछले एक साल में फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। Q2FY25 में जहां कंपनी की बिक्री ₹52 करोड़ थी, वहीं Q2FY26 में यह बढ़कर ₹83 करोड़ पहुंच गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दोगुना होकर ₹11 करोड़ से ₹22 करोड़ हो गया और ऑपरेटिंग मार्जिन 20% से बढ़कर 27% पहुंच गया। इतना ही नहीं, कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹7 करोड़ से बढ़कर ₹16 करोड़ हो गया, जो बेहतर लागत नियंत्रण और मजबूत डिमांड को दर्शाता है। कंपनी की कमाई एयर स्प्रिंग्स, कॉइल स्प्रिंग्स और फोर्जिंग से संतुलित रूप से आती है, जिससे किसी एक सेगमेंट पर निर्भरता कम रहती है।