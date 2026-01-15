Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Frontier Springs Ltd consider bonus share skyrocket stock 12 percent jump
पहली बार बोनस शेयर देने जा रही है यह कंपनी, शेयर खरीदने की लूट, कल रहेगी नजर

पहली बार बोनस शेयर देने जा रही है यह कंपनी, शेयर खरीदने की लूट, कल रहेगी नजर

संक्षेप:

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होने वाली है, जिसमें बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाना है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप ₹1,715.22 करोड़ है, जिससे यह मिड-स्मॉल कैप सेगमेंट में निवेशकों की पसंद बनी हुई है।

Jan 15, 2026 03:24 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Frontier Springs Ltd Share: सुरक्षा इक्विपमेंट और सस्पेंशन सिस्टम बनाने वाली प्रमुख कंपनी फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड के शेयरों में बीते बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ट्रेडिंग सेशन के दौरान शेयर करीब 12% तक उछल गए थे। कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान ₹4,355 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। इससे पहले शेयर का पिछला बंद भाव ₹4,074.55 था। शेयरों में इस तेजी के पीछे बोनस शेयर का ऐलान रहा। दरअसल, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होने वाली है, जिसमें बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाना है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप ₹1,715.22 करोड़ है, जिससे यह मिड-स्मॉल कैप सेगमेंट में निवेशकों की पसंद बनी हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने जानकारी दी है कि गुरुवार, 22 जनवरी 2026 को बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें शेयरधारकों को बोनस शेयर देने पर विचार और सिफारिश की जाएगी। बता दें कि कंपनी पहली बार बोनस शेयर देने जा रही है। जैसे ही यह खबर बाजार में आई, निवेशकों की खरीदारी बढ़ गई और शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला। आमतौर पर बोनस शेयर की घोषणा को कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और भविष्य को लेकर मैनेजमेंट के भरोसे के तौर पर देखा जाता है, इसी वजह से इस खबर ने बाजार का मूड पॉजिटिव कर दिया।

कंपनी की वित्तीय स्थिति

अगर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो पिछले एक साल में फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। Q2FY25 में जहां कंपनी की बिक्री ₹52 करोड़ थी, वहीं Q2FY26 में यह बढ़कर ₹83 करोड़ पहुंच गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दोगुना होकर ₹11 करोड़ से ₹22 करोड़ हो गया और ऑपरेटिंग मार्जिन 20% से बढ़कर 27% पहुंच गया। इतना ही नहीं, कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹7 करोड़ से बढ़कर ₹16 करोड़ हो गया, जो बेहतर लागत नियंत्रण और मजबूत डिमांड को दर्शाता है। कंपनी की कमाई एयर स्प्रिंग्स, कॉइल स्प्रिंग्स और फोर्जिंग से संतुलित रूप से आती है, जिससे किसी एक सेगमेंट पर निर्भरता कम रहती है।

मैनेजमेंट के मुताबिक, सभी प्रोडक्ट लाइनों में डिमांड मजबूत बनी हुई है। खास तौर पर रेलवे से जुड़े ऑर्डर्स कंपनी के लिए लंबी अवधि का ग्रोथ ड्राइवर हैं। भारतीय रेलवे में नए कोचों का निर्माण और पुराने ICF कोचों के रिप्लेसमेंट से अगले 5–10 साल तक अच्छी मांग दिखाई दे रही है। कंपनी ने FY26 के लिए ₹375 करोड़ रेवेन्यू का गाइडेंस बरकरार रखा है, हालांकि इसमें ₹400 करोड़ तक पहुंचने की संभावना भी जताई है। FY27 के लिए ₹500 करोड़ का रेवेन्यू पहले से ही विजिबल है और लंबी अवधि में कंपनी का लक्ष्य अगले पांच साल में ₹1,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करना है। यही वजह है कि फ्रंटियर स्प्रिंग्स निवेशकों के रडार पर बनी हुई है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।