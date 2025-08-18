वोल्टास से ब्लू स्टार तक, GST राहत की आस में शेयरों ने मारी छलांग

एसी-कूलर कंपनियों के शेयर आज गरम हैं। वोल्टास लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड और एम्बर एंटरप्राइजेज लिमिटेड जैसी कंपनियों के शेयरों में सोमवार, 18 अगस्त को 10% तक की बढ़ोतरी हुई।

एसी-कूलर कंपनियों के शेयर आज गरम हैं। वोल्टास लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड और एम्बर एंटरप्राइजेज लिमिटेड जैसी कंपनियों के शेयरों में सोमवार, 18 अगस्त को 10% तक की बढ़ोतरी हुई। यह उछाल उम्मीदों की वजह से आया कि अब घरेलू उपकरणों (जैसे एसी, टीवी) पर जीएसटी की दरें घटाई जा सकती हैं।

जीएसटी में बदलाव की उठी बयार शुक्रवार, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले "अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों" का वादा किया था। इन सुधारों का मकसद आम लोगों और छोटे व्यवसायों पर टैक्स का बोझ कम करना है। फिलहाल, एसी और 32 इंच से बड़े टीवी पर 28% जीएसटी लगता है, जबकि फ्रिज, वॉशिंग मशीन और छोटे टीवी पर 18% टैक्स है।

एनालिस्ट क्या कहते हैं? सीएनबीसी-टीवी18 के मुताबिक ब्रोकरेज फर्म जेफरीज और सीएलएसए का मानना है कि एसी पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो सकता है। सीएलएसए के अनुसार, यह बदलाव एसी की मांग को बढ़ाएगा, खासकर जब हाल में इस सेक्टर में कमजोरी दिखी थी। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी का कहना है कि जीएसटी दरों में संतुलन से करीब ₹2.4 लाख करोड़ का फायदा होगा, जिससे ऑटो और घरेलू उपकरण कंपनियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।

कंपनियों की प्रतिक्रिया हायर एप्लायंसेज ने कहा कि टैक्स कम होने से मांग तेजी से बढ़ेगी, खासकर अगले साल एनर्जी रेटिंग बदलने पर एसी के दाम बढ़ने वाले हैं। वहीं, ब्लू स्टार के मुताबिक एसी का बाज़ार भले ही भीड़ वाला हो, लेकिन टैक्स कमी बिक्री के लिए बड़ा सकारात्मक कदम होगा।

शेयरों का हाल पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर, जो पिछले हफ्ते 35% तक गिरे थे, आज 7% चढ़ गए। वोल्टास के शेयर भी 7% और एम्बर एंटरप्राइजेज के शेयर 6% बढ़कर बंद हुए।