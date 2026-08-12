एन चंद्रशेखरन: टाटा के 'रतन' जिन्होंने ट्रेनी से की शुरुआत और संभाला साम्राज्य
मुख्य बातें
- चंद्रशेखरन फरवरी 2027 में मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद टाटा संस के चेयरमैन पद से हट जाएंगे
- टाटा संस, टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी और समूह की कंपनियों की प्रवर्तक है
- टाटा ट्रस्ट के पास टाटा संस की कुल 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है
Tata group news: टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने 9 साल बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चंद्रशेखरन के इस फैसले से उनका टाटा ग्रुप के साथ लगभग चार दशक लंबा करियर खत्म हो रहा है। 1963 में तमिलनाडु के नमक्कल के पास मोहनूर नाम के एक छोटे से शहर में जन्मे चंद्रशेखरन ने टाटा ग्रुप में बतौर ट्रेनी/इंटर्न प्रोग्रामर करियर की शुरुआत की थी और साल 1987 में फुल-टाइम कर्मचारी बन गए।
उन्होंने अपना पूरा करियर टाटा ग्रुप में ही बिताया। अपने करियर के दौरान, उन्होंने लगभग 10 साल भारत के बाहर काम किया। इस दौरान वह अमेरिका, यूके और स्वीडन में टाटा ग्रुप के लिए काम किए। इसके बाद उन्होंने TCS में सक्रियता बढ़ाई और धीरे-धीरे कंपनी में उनका कद बढ़ता गया। उन्होंने अपनी लीडरशिप क्षमता से तब टाटा ग्रुप के मुखिया रहे रतन टाटा को प्रभावित किया। चंद्रशेखरन के करियर में एक अहम मोड़ 2009 में आया जब वे TCS के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बने। वे आठ साल तक इस पद पर रहे और इस दौरान IT सर्विस कंपनी दुनिया की प्रमुख टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग फर्मों में से एक बन गई।
2017 में टाटा संस के चेयरमैन
चंद्रशेखरन को रतन टाटा ने अक्टूबर 2016 में टाटा संस के बोर्ड में शामिल किया। कुछ महीनों बाद ही जनवरी 2017 में उन्हें चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने साइरस मिस्त्री की जगह ली। ये वो वक्त था जब रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच विवाद मीडिया की सुर्खियों में था। टाटा ग्रुप में तमाम अटकलों और कयासों के बीच चंद्रशेखरन पहले गैर-पारसी थे जिन्होंने टाटा संस के चेयरमैन का पद संभाला था।
मिस्त्री एंड कंपनी के साथ ग्रुप की लंबी कानूनी लड़ाई में चंद्रा के पहले कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा बीत गया। एक समय तो NCLAT ने उनकी नियुक्ति को ही गैर-कानूनी करार दिया था और मिस्त्री को शीर्ष पद पर बहाल करने का आदेश दिया था। हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया।
कहां से की पढ़ाई
एन. चंद्रशेखरन ने साल 1984 में कोयंबटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एप्लाइड साइंसेज में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी की। इसके बाद साल 1986 में उन्होंने त्रिची के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज (जिसे अब NIT त्रिची के नाम से जाना जाता है) से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री हासिल की।
चंद्रशेखरन का कार्यकाल
अपने कार्यकाल के दौरान चंद्रशेखरन ने नमक से लेकर सॉफ्टवेयर और गाड़ियां तक बनाने वाले इस समूह को पूरी तरह से नया रूप दिया। उन्होंने एविएशन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे भविष्य के उद्योगों में टाटा ग्रुप का विस्तार किया। ग्रुप के आंकड़ों के मुताबिक, कुल रेवेन्यू FY20 में 7.89 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर FY26 में 16.24 लाख करोड़ रुपये हो गया।
टैक्स के बाद मुनाफा पांच गुना से अधिक बढ़कर 32,000 करोड़ रुपये से 1.71 लाख करोड़ रुपये हो गया। टाटा की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन FY20 में 9.31 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर FY26 में 24.39 लाख करोड़ रुपये हो गया, हालांकि FY25 में यह 27.85 लाख करोड़ रुपये था। चंद्रशेखरन के कार्यकाल के करीब 40 साल बाद टाटा ग्रुप का 400 बिलियन डॉलर का कारोबार है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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