चर्चित कंपनी के आईपीओ को सेबी की हरी झंडी, शाहरुख-सलमान से सचिन तक का है दांव

संक्षेप:

लग्जरी फैशन ई-कॉमर्स और ओम्नी-चैनल प्लेटफॉर्म Pernia’s पॉप-अप शॉप आईपीओ में किसी भी मौजूदा शेयरधारक द्वारा ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल नहीं है। आसान भाषा में समझें तो आईपीओ से जुटाई गई पूरी रकम सीधे कंपनी के कारोबार के विस्तार में इस्तेमाल की जाएगी।

Jan 24, 2026 02:14 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
लग्जरी फैशन ई-कॉमर्स और ओम्नी-चैनल प्लेटफॉर्म Pernia’s पॉप-अप शॉप अब शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी में है। दरअसल, इसकी पैरेंट कंपनी पर्पल स्टाइल लैब को पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने आईपीओ लाने की हरी झंडी दे दी है। कंपनी का यह आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इश्यू होगा। इसमें किसी भी मौजूदा शेयरधारक द्वारा ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल नहीं है। आसान भाषा में समझें तो आईपीओ से जुटाई गई पूरी रकम सीधे कंपनी के कारोबार के विस्तार में इस्तेमाल की जाएगी।

कंपनी आईपीओ से प्राप्त 363.3 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग भारत में अनुभव केंद्रों और बैक-एंड कार्यालयों से संबंधित पट्टे की देनदारियों के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पीएसएल रिटेल में निवेश करने की योजना बना रही है। वहीं, 128 करोड़ रुपये बिक्री और विपणन के लिए लगाए जाएंगे तो शेष रकम सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाएगी।

दिग्गजों का है समर्थन

पर्पल स्टाइल लैब स्टाइल लैब कंपनी को कई बड़े सेलिब्रिटी निवेशकों का समर्थन हासिल है। इनमें बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान, सलमान खान और उनका परिवार है। इसके साथ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और साउथ फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू का भी कंपनी पर दांव है। बता दें कि कंपनी की स्थापना और प्रमोशन अभिषेक अग्रवाल ने की है। अग्रवाल के पास फिलहाल कंपनी में 27.10% हिस्सेदारी है, जबकि लगभग 60% शेयर लंबे समय के निवेशकों के पास हैं।

कंपनी का कारोबार विस्तार

वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो FY25 में कंपनी का GMV 588.31 करोड़ रुपये रहा। कंपनी के पास भारत और विदेशों में कुल 14 एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं, जिनमें भारत के 13 और लंदन का 1 स्टोर शामिल है। इसका औसत ऑर्डर वैल्यू 56,106 रुपये है, जो इसके प्रीमियम सेगमेंट को दर्शाता है। पर्पल स्टाइल लैब के पास महिलाओं के परिधान, पुरुषों के परिधान, फाइन ज्वेलरी, फैशन ज्वेलरी, बच्चों के परिधान और एक्सेसरीज सहित लगभग 2.12 लाख एसकेयू का पोर्टफोलियो है, जो 1,312 से अधिक सक्रिय डिजाइनर ब्रांडों के उत्पादों का चयन करता है।

