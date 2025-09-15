from september 22 the problems of the customers of this health insurance company may increase 22 सितंबर से इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के ग्राहकों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, Business Hindi News - Hindustan
22 सितंबर से इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के ग्राहकों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीमMon, 15 Sep 2025 06:45 AM
आने वाले 22 सितंबर से स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के ग्राहकों की कैशलेश सेवा बंद हो सकती है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया ने चेतावनी दी है कि वह कंपनी की लगातार आ रही शिकायतों के कारण स्टार हेल्थ पॉलिसीधारकों के लिए कैशलेस सेवाएं वापस ले लेगा।

एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई) के सदस्य अस्पतालों का आरोप है कि स्टार हेल्थ ने बढ़ती लागत के अनुरूप पुराने टैरिफ में संशोधन करने से इनकार कर दिया है। उन पर दरें कम करने का दबाव डाला है, जिसके बाद एएचपीआई की तरफ से कहा गया क‍ि यद‍ि कंपनी की तरफ से अस्पतालों की समस्याओं का हल नहीं निकाला जाता है तो पॉलिसी धारक के ल‍िए कैशलेस सर्विस 22 सितंबर से बंद हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हजारों मरीजों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।

13 हजार से अधिक शिकायतें

बीमा लोकपाल 2023-24 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एएचपीआई ने कहा कि स्टार हेल्थ की 13 हजार से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं। इनमें से 10 हजार से ज्यादा शिकायतें क्लेम खारिज होने को लेकर हैं। एएचपीआई ने कहा कि यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ रहा है, क्योंकि स्टार हेल्थ की नीतियां मरीजों की सुरक्षा और अस्पतालों की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा रही हैं। एएचपीआई 15,000 से ज्यादा अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करती है।

क्या होगा मरीजों पर असर

कैशलेस सुविधा बंद होने पर पॉलिसी धारक मरीजों को अस्पताल में खुद भुगतान करना होगा और बाद में पैसों की वापसी पाने के लिए क्लेम करना होगा। यह बदलाव मरीजों पर तत्काल आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है, खासकर इमरजेंसी केस में जहां उन्हें पहले भुगतान करना पड़ेगा।

एएचपीआई के मुताबिक इन मरीजों को अस्पताल भुगतान पर इलाज की सुविधा देंगे, जिसे वो बाद में क्लेम कर सकते है और अस्पताल मरीजों को पैसा वापसी की प्रकिया में पूरी मदद करेंगे।

