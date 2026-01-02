Hindustan Hindi News
1 मार्च 2026 से नहीं निकल पाएंगे ATM से 500 रुपये के नोट? सामने आई सच्चाई

1 मार्च 2026 से नहीं निकल पाएंगे ATM से 500 रुपये के नोट? सामने आई सच्चाई

संक्षेप:

सोशल मीडिय पर वायरल हो रहे पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि 2026 से एटीएम के जरिए 500 रुपये के नोट नहीं निकाले जा सकेंगे। वायरल हो रहे पोस्ट में दावा किया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके वितरण पर रोक लगा रहा है।

Jan 02, 2026 06:57 pm ISTTarun Pratap Singh
सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे बातें वायरल हो जाती हैं जिनका सच्चाई से दूर-दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। लेकिन अधिक शेयर होने की वजह से लोगों को ऐसे पोस्ट भ्रम में डाल देते हैं। ऐसा ही एक पोस्ट इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि मार्च 2026 से एटीएम के जरिए 500 रुपये के नोट नहीं निकाले जा सकेंगे। वायरल हो रहे पोस्ट में दावा किया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके वितरण पर रोक लगा रहा है। इसके साथ ही मैसेज में कहा गया है कि मार्च 2026 से 500 रुपये के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे।

क्या है सच्चाई?

पीआईबी की फैक्ट चेक टीम की तरफ से कहा गया है कि इस तरह के वायरल पोस्ट पूरी तरह से भ्रामक हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। बता दें, पीआईबी की टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है।

पीआईबी की टीम की तरफ से कहा गया है कि 500 रुपये के नोट्स पर कोई भी प्रतिबंध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं लगाया है। ना ही इन्हें चलन से बाहर किया गया है। ऐसे में लोग इसका उपयोग करते रहेंगे। बता दें, पीआईबी की टीम ने ऐसे पोस्ट से गुमराह ना होने और इसे अधिक शेयर करने से बचने की सलाह लोगों को दी है।

यह पहली बार नहीं है जब इस तरफ के पोस्ट 500 रुपये के नोट को लेकर वायरल हुए हैं। इससे पहले भी कई बार 500 रुपये के नोट पर प्रतिबंध लगाने की भ्रामक चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। ऐसे में इस तरह के किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट के सामने आने पर उसे वेरिफाई जरूर कर लें।

एटीएम में मिलते हैं अधिकतर 500 रुपये के नोट

अधिकतर एटीएम में 500 रुपये के नोट ही ज्यादा मिलते हैं। कुछ एटीएम में 100 रुपये, 200 रुपये के नोट भी रहते हैं। ऐसे में अगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसला होता है तो लोगों के सामने अचानक से बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
