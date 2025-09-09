from hudco to railtel these 9 stocks will be in focus today know the reason हुडको से रेलटेल तक इन 9 स्टॉक्स पर आज रहेगी नजर, जानें क्या हैं कारण, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़from hudco to railtel these 9 stocks will be in focus today know the reason

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 08:33 AM
Stock in Focus: वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के चलते मंगलवार को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी-50 के बढ़त के साथ खुलने की संभावना है। गिफ्ट निफ्टी के रुझान भी भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 24,940 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 47 अंक का प्रीमियम था। ऐसे में हुडको से लेकर रेलटेल तक 9 ऐसे स्टॉक्स हैं, जो विभिन्न कारणों से आज फोकस में रहेंगे।

इंफोसिस

भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी इंफोसिस, 11 सितंबर की अपनी बैठक में अपने इक्विटी शेयरों के बायबैक प्रस्ताव पर विचार करेगी।

स्ट्राइड्स फार्मा

फार्मास्युटिकल कंपनी ने घोषणा की कि उसकी सिंगापुर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, स्ट्राइड्स फार्मा ग्लोबल Pte. लिमिटेड ने केनॉक्स फार्मास्युटिकल्स इंक के साथ एक सामरिक उत्पाद विकास सहयोग बनाया है।

हुडको

सरकारी कंपनी ने घोषणा की कि उसने मुंबई में नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (NMRDA) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स

कंपनी की सहायक, PT गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडोनेशिया, ने इंडोनेशिया के केंडल में 250 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक नया विनिर्माण सुविधा केंद्र बनाना शुरू कर दिया है।

कोल इंडिया

कोल इंडिया अपनी बंद खदानों में डेटा सेंटर स्थापित करने की संभावना तलाश रहा है, ताकि देश की बढ़ती डिजिटल क्षमता की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जा सके।

टीवीएस मोटर

कंपनी 22 सितंबर से अपने आईसीई पोर्टफोलियो में ग्राहकों को जीएसटी दर में कटौती का पूरा लाभ हस्तांतरित करेगी।

ब्रिगेड एंटरप्राइजेज

रियल एस्टेट कंपनी ने घोषणा की कि उसने पूर्वी बेंगलुरु में एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

रेलटेल कॉर्प

कंपनी ने घोषणा की कि उसे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से लगभग 396 करोड़ रुपये के कई आदेश मिले हैं। इनमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) लैब, एकीकृत विज्ञान और गणित (ISM) लैब, स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करना और शिक्षण सामग्री की आपूर्ति शामिल है।

हीरो मोटोकॉर्प

अग्रणी दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चिटाले को 5 जनवरी, 2026 से प्रभावी, अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है।

