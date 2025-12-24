Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़from hdfc to sbi will banking shares regain their luster good times may return for these 7 stocks
​​HDFC से SBI तक क्या फिर लौटेगी बैंकिंग शेयरों की रौनक? इन 7 के लौट सकते हैं अच्छे दिन

​​HDFC से SBI तक क्या फिर लौटेगी बैंकिंग शेयरों की रौनक? इन 7 के लौट सकते हैं अच्छे दिन

संक्षेप:

Banking Stocks: उम्मीद की जा रही है कि बैंकिंग सेक्टर अपनी पुरानी चमक वापस पा लेगा। मूल्यांकन (Valuation) के नजरिए से देखें तो बैंकिंग क्षेत्र फिलहाल अन्य कई सेक्टरों की तुलना में निवेश के लिए कहीं बेहतर और आकर्षक स्थिति में नजर आ रहा है।

Dec 24, 2025 08:11 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

​शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच बैंकिंग शेयरों ने काफी मजबूती दिखाई है। जब बाजार में मंदी का माहौल था, तब भी बैंकिंग स्टॉक एक दायरे में बने रहे और अन्य क्षेत्रों की तरह उनमें बड़ी गिरावट नहीं आई। अब जबकि बाजार में फिर से तेजी (Bulls) आने की संभावना बढ़ रही है, तो यह उम्मीद की जा रही है कि बैंकिंग सेक्टर अपनी पुरानी चमक वापस पा लेगा। मूल्यांकन (Valuation) के नजरिए से देखें तो बैंकिंग क्षेत्र फिलहाल अन्य कई सेक्टरों की तुलना में निवेश के लिए कहीं बेहतर और आकर्षक स्थिति में नजर आ रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नीचे आंकड़ों के आधार पर बैंकिंग शेयरों की सूची दी गई है। इसमें हर बैंकिंग शेयर का अगले 12 महीनों के लिए मूल्यांकन करने वाले विश्लेषकों की संख्या भी शामिल है। इस रिपोर्ट के लिए, हमने ऐसे शेयर चुने हैं जिनमें 47% तक की बढ़ोतरी की संभावना है। यह सूची विश्लेषकों द्वारा अनुमानित संभावित बढ़ोतरी के आधार पर तैयार की गई है।

1. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

एचडीएफसीबैंक लिमिटेड एक प्राइवेट बैंक है। यह होलसेल साइड पर वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग और रिटेल साइड पर लेन-देन/शाखा बैंकिंग को कवर करने वाली बैंकिंग सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है।

HDFC Bank के शेयर अभी ₹997 पर हैं। इसका 52 हफ्ते का हाई ₹1,020.50 और लो ₹812.15 है। टार्गेट प्राइस ₹1,180.00 है यानी अगले एक साल में 18% की बढ़त की उम्मीद।

2. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

ICICI Bank अभी ₹1,362.40 रुपये पर है। इसका 52 हफ्ते का हाई ₹1,500.00 और लो ₹1186.00 है। इसका टार्गेट प्राइस ₹1,550.00 है।

3. डीसीबी बैंक लिमिटेड

डीसीबी बैंक लिमिटेड बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में लगा है। DCB Bank के शेयर अभी ₹176.01 पर हैं। इसका 52 हफ्ते का हाई ₹190.50 और लो ₹101.41 है। इसका टार्गेट प्राइस ₹230 है।

4. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड

Karur Vysya Bank के शेयर का वर्तामान मूल्य ₹250 है। इसका 52 हफ्ते का हाई ₹258.50 और लो ₹154.62 है। इसका टार्गेट प्राइस ₹320.00 है।

5. कर्नाटक बैंक लिमिटेड

कर्नाटक बैंक के शेयर का वर्तामान मूल्य ₹206.45 है। इसका 52 हफ्ते का हाई ₹220.40 और लो ₹162.20 है। इसका टार्गेट प्राइस ₹305 है।

6. बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड

बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर का वर्तामान मूल्य ₹292.90 है। इसका 52 हफ्ते का हाई ₹303.95 और लो ₹190.70 है। इसका टार्गेट प्राइस ₹360 है।

7. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर का वर्तामान मूल्य ₹971.25 है। इसका 52 हफ्ते का हाई 999 रुपये और लो ₹680 है। इसका टार्गेट प्राइस ₹1150 है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Bank Business Latest News Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।