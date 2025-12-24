​​HDFC से SBI तक क्या फिर लौटेगी बैंकिंग शेयरों की रौनक? इन 7 के लौट सकते हैं अच्छे दिन

संक्षेप: Banking Stocks: उम्मीद की जा रही है कि बैंकिंग सेक्टर अपनी पुरानी चमक वापस पा लेगा। मूल्यांकन (Valuation) के नजरिए से देखें तो बैंकिंग क्षेत्र फिलहाल अन्य कई सेक्टरों की तुलना में निवेश के लिए कहीं बेहतर और आकर्षक स्थिति में नजर आ रहा है।

​शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच बैंकिंग शेयरों ने काफी मजबूती दिखाई है। जब बाजार में मंदी का माहौल था, तब भी बैंकिंग स्टॉक एक दायरे में बने रहे और अन्य क्षेत्रों की तरह उनमें बड़ी गिरावट नहीं आई। अब जबकि बाजार में फिर से तेजी (Bulls) आने की संभावना बढ़ रही है, तो यह उम्मीद की जा रही है कि बैंकिंग सेक्टर अपनी पुरानी चमक वापस पा लेगा। मूल्यांकन (Valuation) के नजरिए से देखें तो बैंकिंग क्षेत्र फिलहाल अन्य कई सेक्टरों की तुलना में निवेश के लिए कहीं बेहतर और आकर्षक स्थिति में नजर आ रहा है।

नीचे आंकड़ों के आधार पर बैंकिंग शेयरों की सूची दी गई है। इसमें हर बैंकिंग शेयर का अगले 12 महीनों के लिए मूल्यांकन करने वाले विश्लेषकों की संख्या भी शामिल है। इस रिपोर्ट के लिए, हमने ऐसे शेयर चुने हैं जिनमें 47% तक की बढ़ोतरी की संभावना है। यह सूची विश्लेषकों द्वारा अनुमानित संभावित बढ़ोतरी के आधार पर तैयार की गई है।

1. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एचडीएफसीबैंक लिमिटेड एक प्राइवेट बैंक है। यह होलसेल साइड पर वाणिज्यिक और निवेश बैंकिंग और रिटेल साइड पर लेन-देन/शाखा बैंकिंग को कवर करने वाली बैंकिंग सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है।

HDFC Bank के शेयर अभी ₹997 पर हैं। इसका 52 हफ्ते का हाई ₹1,020.50 और लो ₹812.15 है। टार्गेट प्राइस ₹1,180.00 है यानी अगले एक साल में 18% की बढ़त की उम्मीद।

2. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ICICI Bank अभी ₹1,362.40 रुपये पर है। इसका 52 हफ्ते का हाई ₹1,500.00 और लो ₹1186.00 है। इसका टार्गेट प्राइस ₹1,550.00 है।

3. डीसीबी बैंक लिमिटेड डीसीबी बैंक लिमिटेड बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में लगा है। DCB Bank के शेयर अभी ₹176.01 पर हैं। इसका 52 हफ्ते का हाई ₹190.50 और लो ₹101.41 है। इसका टार्गेट प्राइस ₹230 है।

4. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड Karur Vysya Bank के शेयर का वर्तामान मूल्य ₹250 है। इसका 52 हफ्ते का हाई ₹258.50 और लो ₹154.62 है। इसका टार्गेट प्राइस ₹320.00 है।

5. कर्नाटक बैंक लिमिटेड कर्नाटक बैंक के शेयर का वर्तामान मूल्य ₹206.45 है। इसका 52 हफ्ते का हाई ₹220.40 और लो ₹162.20 है। इसका टार्गेट प्राइस ₹305 है।

6. बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर का वर्तामान मूल्य ₹292.90 है। इसका 52 हफ्ते का हाई ₹303.95 और लो ₹190.70 है। इसका टार्गेट प्राइस ₹360 है।

7. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर का वर्तामान मूल्य ₹971.25 है। इसका 52 हफ्ते का हाई 999 रुपये और लो ₹680 है। इसका टार्गेट प्राइस ₹1150 है।