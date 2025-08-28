चांदी की हॉलमार्किंग से ऑटो-पेमेंट तक, 1 सितंबर से हो सकते हैं कई अहम बदलाव

Rules Change: 1 सितंबर 2025 से कुछ खास बदलाव होने वाले हैं, जिनका असर आम लोगों की जेब पर ही सीधा पड़ने वाला है। इनमें चांदी की अनिवार्य हॉलमार्किंग, एसबीआई कार्ड के शुल्कों में बदलाव, डाक विभाग की रजिस्ट्री सेवा का स्पीड पोस्ट में विलय शामिल हैं।

हर महीने की पहली तारीख कुछ खास बदलाव लेकर आती है। एक सितंबर 2025 से कुछ खास बदलाव होने वाले हैं, जिनका असर आम लोगों की जेब पर ही सीधा पड़ने वाला है। इनमें चांदी की अनिवार्य हॉलमार्किंग, एसबीआई कार्ड के शुल्कों में बदलाव, डाक विभाग की रजिस्ट्री सेवा का स्पीड पोस्ट में विलय शामिल हैं।

लाखों भारतीयों को भुगतान में हो सकता है झंझट 1 सितंबर से लाखों भारतीयों को भुगतान में झंझट होने वाला है। बीमा प्रीमियम, नेटफ्लिक्स/अमेजन प्राइम जैसे सब्सक्रिप्शन, और ऑटो-पेमेंट सेवाएं अचानक रुक सकती हैं। वजह यह है कि पेटीएम का पुराना यूपीआई हैंडल @paytm पूरी तरह बंद हो रहा है। यह खबर उन लाखों ग्राहकों के लिए अहम है, जो अभी भी पुराने @paytm हैंडल से जुड़े ऑटो-पेमेंट्स पर निर्भर हैं। समय रहते एक्शन लेने से परेशानी से बचा जा सकता है।

चांदी पर भी शुद्धता की गारंटी मिलेगी केंद्र सरकार ने पहली सितंबर से चांदी के आभूषण और सिक्कों पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। पहले केवल सोने पर हॉलमार्किंग जरूरी होती थी, लेकिन अब चांदी की शुद्धता की गारंटी भी देनी होगी। इससे उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद मिलेगा, लेकिन आभूषण निर्माताओं का कहना है कि इससे चांदी की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। गौरतलब है कि सोने के दाम बढ़ने से काफी सारे निवेशक और खरीदार चांदी में निवेश करने लगे हैं।

एसबीआई कार्ड के नियम बदलेंगे एसबीआई ने अपने क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ नए नियम लागू करने का फैसला किया है। इनके मुताबिक अगर आपका ऑटो-डेबिट फेल होता है तो अब 2% की पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शन, फ्यूल पर खर्च और ऑनलाइन शॉपिंग पर भी चार्ज बढ़ सकते हैं। साथ ही, रिवॉर्ड पॉइंट्स के मूल्य में कटौती हो सकती है। इसके अलावा कार्ड प्रोटेक्शन प्लान में भी बदलाव किया जाएगा। 16 सितंबर 2025 से सभी कार्ड प्रोटेक्शन प्लान वालों स्वत: ही अपडेटेड प्लान वेरिएंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा।

जीएसटी सुधारों को लेकर फैसला जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक तीन और चार सितंबर 2025 को होगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में टैक्स कटौती को लेकर भी फैसला हो सकता है। अब जीएसटी के तहत चार टैक्स स्लैब की जगह दो टैक्स स्लैब (5% और 12%) आएंगे।

एफडी की ब्याज दरों में हो सकती है कटौती सितंबर में कई बैंक अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरों की समीक्षा कर सकते हैं। मौजूदा समय में ये दरें 6.5% से 7.5% के बीच हैं, लेकिन संभावना है कि ये दरें कम हो सकती हैं। अगर आप एफडी में निवेश करने वाले हैं तो बेहतर होगा कि जल्द ही कर लें, ताकि आप उच्च ब्याज दर का लाभ उठा सकें।