एलन मस्क से जुकरबर्ग तक टॉप-10 अरबपतियों में से 9 की दौलत में बड़ी सेंध

Bloomberg Billionaire List: दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों की दौलत में सेंध लगी है। टेक कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट की वजह से एलन मस्क, लैरी एलिसन, लैरी पेज सर्गेई ब्रिन, जेनसेन हुआंग, माइकल डेल, मार्क जुकरबर्ग दुनिया के टॉप लूजर्स थे। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के टॉप-10 अरबपतियों में केवल वॉरेन बफे ही गेनर थे। नौ की दौलत में 50 अरब डॉलर से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इनमें से 8 टेक दिग्गज हैं। बफे अब एक पायदान ऊपर नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं।

एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयरों में बुधवार को 4.62 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसका असर दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क के नेटवर्थ पर भी पड़ा और उनकी संपत्ति 16.3 अरब डॉलर कम होकर 632 अरब डॉलर रह गई। दूसरे सबसे बड़े लूजर लैरी एलिसन रहे। इनकी संपत्ति में 11.1 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई। एलिसन 231 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ दुनिया के 5वें सबसे अमीर हैं।

दुनिया दूसरे सबसे रईस शख्स लैरी पेज को 7.68 अरब डॉलर का झटका लगा है। अब इनके पास 256 अरब डॉलर की संपत्ति है।

जेफ बेजोस ने केवल 1.24 अरब डॉलर गंवाए। 244 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस दनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सर्गेई ब्रिन को 7.09 अरब डॉलर का झटका लगा अब वह 238 अरब डॉलर के साथ चौथे नंबर पर हैं।

जुकरबर्ग दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अब छठे स्थान पर हैं। बुधवार को 2.68 अरब डॉलर गंवाने के बाद अब इनकी कुल संपत्ति 229 अरब डॉलर रह गई है। इस टॉप-10 की लिस्ट में अकेले गैर-अमेरिकी हैं फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट। टेक से नहीं होने के बावजूद उन्हें बुधवार को 1.57 अरब डॉलर झटका लगा। अब 204 अरब डॉलर के साथ 7वें स्थान पर हैं। स्टीव बाल्मर को 86.2 मिलियन डॉलर की चोट पहुंची अब इनकी संपत्ति 166 अरब डॉलर है।