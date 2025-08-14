वार्षिक फास्टैग के जरिए 15 अगस्त से महज 15 रुपये में टोल बूथ पार कर सकेंगे

केंद्र सरकार की वार्षिक फास्टैग पास योजना शुक्रवार से यानी 15 अगस्त से लागू हो जाएगी। इस पास की कीमत 3000 रुपये रखी गई है, जिसमें 200 यात्राएं शामिल होंगी। एक यात्रा का मतलब एक बार टोल प्लाजा पार करना है। यानी प्रति टोल खर्च सिर्फ 15 रुपए ही खर्च होंगे। पेश है विशेष संवाददाता की विशेष रिपोर्ट..

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने टोल ऑपरेटर कंपनियों और क्षेत्रीय अधिकारियों (आरओ) योजना से संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करें, जिससे फास्टैग पास वाले वाहन चालकों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। सभी क्षेत्रीय अधिकारी अपने इलाके के टोल प्लाजा पर यह सुनिश्चत करेंगे कि नए नियम ठीक प्रकार से लागू हों और यात्रियों से तय दर से अधिक रकम न वसूली जाए।

योजना वैकल्पिक अधिकारी ने बताया कि यह योजना वैकल्पिक है। यह सभी वाहन मालिकों के लिए अनिवार्य नहीं है। जो पास नहीं लेना चाहते, वे टोल प्लाजा की तय दर पर उसे पार कर सकेंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है।

इन बातों का ध्यान रखें - फास्टैग वाहन की विंडशील्ड पर ठीक से चिपका होना चाहिए।

- यह वैध वाहन पंजीकरण संख्या से जुड़ा हो, ब्लैकलिस्टेड न हो।

- यह केवल केंद्र द्वारा संचालित टोल बूथ पर काम करेगा।

- राज्य सरकार व अन्य राज्य एजेंसी के टोल प्लाजा पर लागू नहीं।

फास्टैग वार्षिक पास: सामान्य प्रश्न और उत्तर प्रश्न 1. फास्टैग वार्षिक पास क्या है?

फास्टैग पर सक्रिय वार्षिक पास निजी कार/जीप/वैन को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के निर्दिष्ट टोल प्लाजा पर एक वर्ष या 200 यात्राओं (जो भी पहले हो) तक मुफ्त यात्रा की सुविधा देता है, बिना प्रति-यात्रा शुल्क के। यह पास 15 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा।

प्रश्न 2. मैं वार्षिक पास कहां से खरीद सकता हूं?

वार्षिक पास केवल राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआएआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्रश्न 3. वार्षिक पास कैसे सक्रिय होगा?

वाहन और संबंधित फास्टैग की पात्रता सत्यापन के बाद वार्षिक पास सक्रिय होगा। सत्यापन सफल होने पर, उपयोगकर्ता को आधार वर्ष 2025-26 के लिए राजमार्गयात्रा ऐप या एनएचआएआई वेबसाइट के माध्यम से 3,000 का भुगतान करना होगा। भुगतान की पुष्टि होने पर, वार्षिक पास पंजीकृत फास्टैग पर सक्रिय हो जाएगा।

प्रश्न 4. यदि मेरे पास पहले से फास्टैग है, तो क्या मुझे वार्षिक पास के लिए नया फास्टैग खरीदना होगा?

नहीं। आपको नया फास्टैग खरीदने की आवश्यकता नहीं है। वार्षिक पास आपके मौजूदा फास्टैग पर सक्रिय हो सकता है, बशर्ते यह पात्रता मानदंडों (जैसे वाहन की विंडशील्ड पर ठीक से चिपका होना, वैध वाहन पंजीकरण संख्या से जुड़ा होना, ब्लैकलिस्ट न होना आदि) को पूरा करता हो।

प्रश्न 5. वार्षिक पास किन टोल प्लाजा पर मान्य है?

यह केवल राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे ( के टोल प्लाजा पर मान्य है। राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्ग आदि के टोल प्लाजा पर फास्टैग सामान्य फास्टैग की तरह काम करेगा, और लागू उपयोगकर्ता शुल्क लागू हो सकता है।

प्रश्न 6. वार्षिक पास कितने समय तक मान्य है?

वार्षिक पास चालू होने की तारीख से एक वर्ष या 200 यात्राओं (जो भी पहले हो) तक मान्य है। 200 यात्राएं या एक वर्ष पूरा होने पर यह स्वतः सामान्य फास्टैग में बदल जाएगा। वार्षिक पास के लाभ जारी रखने के लिए उपयोगकर्ता को इसे फिर से सक्रिय करना होगा, जिससे 200 यात्राएं/1 वर्ष की वैधता मिलेगी।

प्रश्न 7. क्या वार्षिक पास सभी प्रकार के वाहनों के लिए उपलब्ध है?

नहीं। वार्षिक पास केवल निजी गैर-वाणिज्यिक कार/जीप/वैन के लिए लागू है। किसी वाणिज्यिक वाहन में उपयोग करने पर यह तुरंत निष्क्रिय हो जाएगा।

प्रश्न 8. क्या मैं अपने वार्षिक पास को किसी अन्य वाहन में स्थानांतरित कर सकता हूं?

नहीं। यह पास गैर-हस्तांतरणीय है और केवल उस वाहन के लिए मान्य है, जिस पर फास्टैग चिपका और पंजीकृत है। इसे अन्य वाहन पर उपयोग करने से यह निष्क्रिय हो जाएगा।

प्रश्न 9. क्या फास्टैग को वाहन की विंडशील्ड पर चिपकाना आवश्यक है?

हां। वार्षिक पास केवल उन फास्टैग पर सक्रिय होगा, जो पंजीकृत वाहन की विंडशील्ड पर ठीक से चिपके हों।

प्रश्न 10. क्या मैं चेसिस नंबर से पंजीकृत फास्टैग पर वार्षिक पास ले सकता हूं?

नहीं। केवल चेसिस नंबर से पंजीकृत फास्टैग पर वार्षिक पास जारी नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको वाहन पंजीकरण संख्या अपडेट करनी होगी।

प्रश्न 11. वार्षिक पास के तहत एक यात्रा में क्या गिना जाता है?

पॉइंट-आधारित टोल प्लाजा: प्रत्येक टोल प्लाजा पार करना एक यात्रा माना जाएगा। एक राउंड ट्रिप (आना-जाना) दो यात्राओं के रूप में गिनी जाएगी।

क्लोज्ड टोलिंग प्लाजा: प्रवेश और निकास का एक जोड़ा एक यात्रा माना जाएगा।

प्रश्न 12. क्या मुझे वार्षिक पास से संबंधित एसएमएस सूचनाएं मिलेंगी?

हां। वार्षिक पास सक्रिय करने पर आप राजमार्गयात्रा को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर को जारी करने वाले बैंक से प्राप्त करने और एसएमएस अलर्ट व अन्य संचार के लिए उपयोग करने की सहमति देते हैं।

प्रश्न 13. क्या वार्षिक पास अनिवार्य है या अगर उपयोगकर्ता इसे नहीं लेना चाहे तो क्या होगा?

वार्षिक पास अनिवार्य नहीं है। मौजूदा फास्टैग प्रणाली उसी तरह काम करती रहेगी। जो उपयोगकर्ता वार्षिक पास नहीं लेना चाहते, वे अपने फास्टैग का उपयोग टोल प्लाजा पर लागू उपयोगकर्ता शुल्क दरों के अनुसार नियमित लेनदेन के लिए कर सकते हैं।

प्रश्न 14. क्या मैं 200 यात्राएं पूरी होने के बाद, वर्ष खत्म होने से पहले फिर से वार्षिक पास खरीद सकता हूं?