अडानी ग्रीन से पेटीएम तक आज 8 इंट्राडे शेयर दिखा सकते हैं कमाल, एक्सपर्ट्स हैं बुलिश

Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़from adani green to paytm 8 intraday stocks may do wonders today experts are bullish

Intraday Stocks to Buy: हुडको, एलएंडटी फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम), अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 07:42 AM
Intraday Stocks to Buy: मार्केट एक्सपर्ट्स सुमित बगड़िया (चॉइस ब्रोकिंग), गणेश डोंगरे (आनंद राठी) और शिजु कूथुपलक्कल (प्रभुदास लीलाधर) ने आज के लिए कुछ इंट्रा-डे शेयर खरीदने की सिफारिश की है। इनमें हुडको, एलएंडटी फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम), अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।

सुमित बगड़िया के इंट्राडे टिप्स

हुडको: इसे ₹232.47 पर खरीदें और स्टॉप लॉस ₹225 का लगाकर चलें। इसका टार्गेट प्राइस ₹248 का रखें।

क्यों खरीदें: HUDCO का भाव मजबूत सपोर्ट के बाद वापस उभरा है और 223 के ऊपर मजबूती बनाए हुए है। यह स्तर नए खरीदारों के लिए आकर्षक है। छोटे अवधि के कारोबारियों के लिए अच्छा मौका है, बशर्ते कि स्टॉपलॉस का ध्यान रखा जाए।

एलएंडटी फाइनेंस: खरीद मूल्य ₹258.6 का रखें, स्टॉप लॉस ₹250 पर लगाएं और टार्गेट 276 रुपये का लेकर चलें।

क्यों खरीदें: शेयर ने हाल में नया ऑल-टाइम हाई बनाया है और बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, जिससे आगे बढ़ने की संभावना मजबूत है। कारोबारियों के लिए खरीद का अच्छा मौका है, ध्यान रहे कि जोखिम प्रबंधन जरूरी है।

गणेश डोंगरे के शेयर टिप्स

BEL:इसे ₹406 में खरीदें, स्टॉप लॉस ₹400 का रखें और टार्गेट ₹415 का लेकर चलें।

क्यों खरीदें: BEL में बुलिश इंग्लफिंग पैटर्न बना है और RSI ओवरसोल्ड जोन में है, जिससे तेजी की उम्मीद है। तकनीकी संकेत अच्छे हैं, जिससे निकट भविष्य में कीमत में बढ़त संभव है।

नेशनल एल्युमिनियम: इस स्टॉक को ₹214 में खरीदें, टार्गेट ₹222 का रखें और स्टॉप लॉस: ₹208 पर लगाना न भूलें।

क्यों खरीदें: शेयर के चार्ट में रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, जिससे 222 रुपये तक बढ़ने की संभावना है। 214 रुपये का स्तर मजबूत समर्थन है, जिससे यहाँ से रिटर्न के मौके बन सकते हैं।.

इंडियन होटल कंपनी: इसे ₹723 में खरीदें, स्टॉप लॉस ₹710 का रखें और टार्गेट ₹745 का लेकर चलें।

क्यों खरीदें: शेयर में बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखा है, जिससे जल्दी ही ऊपर की ओर मूव की संभावना है। 710 का सपोर्ट स्तर अहम है।

शिजू कूथुपलक्कल के इंट्राडे स्टॉक्स

पेटीएम: इसे ₹1,148 में खरीदें और टार्गेट ₹1,220 का रखें। साथ में स्टॉप लॉस ₹1,120 पर लगाना न भूलें।

क्यों खरीदें: Paytm ने हाल ही में करेक्शन के बाद 1,095 पर सपेार्ट लिया है, और तकनीकी चार्ट पर पॉजिटिव मूव दिख रहा है। RSI भी तेजी की ओर इशारा कर रहा है।

अडानी ग्रीन एनर्जी: ₹1,064 में खरीदें, स्टॉप लॉस ₹1,035 पर लगाना न भूलें और टार्गेट ₹1,130 का लेकर चलें।

क्यों खरीदें: शेयर ने सुधार के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव कैंडल बनाई है। RSI भी तेजी की तरफ संकेत दे रहा है।

टीवीएस मोटर्स: ₹3,457 पर खरीदें, स्टॉप लॉस ₹3,400 पर लगाएं और टार्गेट ₹3,570 का लेकर चलें।

क्यों खरीदें: शेयर में हालिया सुधार के बाद वॉल्यूम के साथ फिर से तेजी दिख रही है। RSI भी अब बेहतर स्थिति में है, जिससे उछाल की संभावना है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

