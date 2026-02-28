फ्रांस के इस बैंक ने SBI के 5.28 लाख शेयर खरीदे, 64 करोड़ रुपये में हुई डील, किसने बेचा अपना हिस्सा?
State Bank Of India Share: फ्रांस के मल्टीनेशनस बैंक बीएनपी परिबास (BNP Paribas) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर बड़ा दांव खेला है। इस बैंक ने एसबीआई के 5.28 लाख शेयर खरीदे हैं। उन्होंने यह शेयर 64 करोड़ रुपये में खरीदे हैं।
State Bank Of India Share: फ्रांस के मल्टीनेशनस बैंक बीएनपी परिबास (BNP Paribas) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर बड़ा दांव खेला है। इस बैंक ने एसबीआई के 5.28 लाख शेयर खरीदे हैं। उन्होंने यह शेयर 64 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। बता दें, Societe Generale की तरफ से शेयरों को बेचा गया है।
1204 रुपये में खरीदे गए हैं शेयर
यह इन्वेस्टमेंट बीएनपी परिबास फाइनेंशियल मार्केट्स के जरिए की गई है। बीएनपी ने 1204 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से शेयरों को खरीदा है। शुक्रवार को एसबीआई के शेयर बीएसई में मार्केट के बंद होने के समय पर 0.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 1202 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।
1 साल में एसबीआई के शेयरों का भाव 70% चढ़ा
एसबीआई के शेयरों की कीमतों में बीते 12 महीने में 70 प्रतिशत की तेजी आई है। जोकि निफ्टी के 12 प्रतिशत रिटर्न और सेंसेक्स के 9 प्रतिशत रिटर्न की तुलना में काफी अधिक है। मौजूदा समय में एसबीआई के शेयर 50-डे और 200-डे सिंपल मूविंग एव्रेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
एसबीआई ने हाल ही में टीसीएस को मार्केट कैप के मामले में पछाड़ दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर बाजार की चौथी सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। एसबीआई के आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और भारती एयरटेल ही है।
बैंक के तिमाही नतीजे कैसे रहे हैं?
एसबीआई का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 24 प्रतिशत बढ़ा है। तीसरी तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 21028 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, दिसंबर तिमाही के दौरान बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 45190 करोड़ रुपये रहा। बता दें, एसबीआई का नेट इन्टेरेस्ट मार्जिन 2.99 प्रतिशत रहा है।
ग्रॉस एनपीए बैंक का 1.57 प्रतिशत पर आ गया है। जोकि सालाना आधार पर 50 बेसिस प्वाइंट कम हुआ है। नेट एनपीए में भी सुधार हुआ है। यह 14 बेसिस प्वाइंट नीचे लुढ़क गया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
