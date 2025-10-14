इंतजार खत्म...मुफ्त में मिलने वाला है एलपीजी सिलेंडर, दिवाली का बड़ा तोहफा
संक्षेप: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित परिवारों को राहत देते हुए दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने का निर्णय लिया गया है। आइए जान लेते हैं कि इसका फायदा कौन-कौन ले सकता है।
दिवाली से पहले करोड़ों महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर मिलने वाला है। दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएम-उज्ज्वला) के तहत माताओं और बहनों को मुफ्त एलपीजी रिफिल उपहार में देंगे, जिससे राज्य की 1.86 करोड़ महिलाओं को त्योहारों की राहत मिलेगी।
साल में दो सिलेंडर दिए जाने की योजना
बता दें कि राज्य सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति वर्ष दो निःशुल्क एलपीजी रिफिल देने का निर्णय लिया है। यह वितरण वित्तीय वर्ष 2025-26 में दो चरणों में किया जाएगा। पहला चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक और दूसरा चरण जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक होगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार ने 1500 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है।
कैसे मिलेगा फायदा
लाभार्थी मौजूदा दर पर 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर खरीदेंगे और सब्सिडी 3-4 दिनों के भीतर उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। 5 किलोग्राम के सिलेंडर या केवल एक कनेक्शन वाले लोग भी पात्र हैं। सभी लाभार्थियों को शामिल करने के लिए आधार सत्यापन अभियान जारी हैं, जिसमें एसएमएस अलर्ट, एक प्रमाणीकरण ऐप, वितरक केंद्रों पर अतिरिक्त लैपटॉप और बैनर व शिविरों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान शामिल हैं। जिनके पास 5 किग्रा के सिलेंडर हैं, वे चाहें तो 14.2 किग्रा के सिलेंडर भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, जिनके पास केवल एक कनेक्शन है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा।
2016 में शुरू हुई थी योजना
मई 2016 में शुरू की गई, पीएम-उज्ज्वला योजना ग्रामीण और वंचित परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है, जो लकड़ी, कोयला और उपले जैसे पारंपरिक ईंधनों की जगह लेती है और रसोई में स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार करती है। इस योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। वहीं, सरकार सामान्य ग्राहकों के मुकाबले योजना लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी देती है।