दिवाली पर फ्री LPG सिलेंडर किसे और कैसे मिलेगा, जानिए इसे पाने का पूरा प्रोसेस

Free LPG cylinder: पौने दो करोड़ महिलाओं के लिए इस दिवाली खास तोहफा लेकर आई है योगी सरकार। यह योजना केवल उन्हीं महिलाओं के लिए है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्र लाभार्थी हैं। लाभार्थियों को पहले एजेंसी से सिलेंडर लेना होता है, बाद में उनके बैंक खाते में सब्सिडी जाती है।

Free LPG cylinder: उत्तर प्रदेश की करीब पौने दो करोड़ महिलाओं के लिए इस दिवाली खास तोहफा लेकर आई है योगी सरकार। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं को मुफ्त LPG सिलेंडर देने का ऐलान किया है। "यूपी फ्री गैस सिलेंडर योजना" के तहत लाभार्थियों को साल में दो बार, दिवाली और होली पर भरा हुआ LPG सिलेंडर मुफ्त दिया जाता है। इस साल दिवाली पर सिलेंडर वितरण का लाभ इस अक्टूबर माह में मिल रहा है।

क्या है फ्री गैस सिलेंडर योजना यह योजना केवल उन्हीं महिलाओं के लिए है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्र लाभार्थी हैं। यूपी सरकार उज्ज्वला उपभोक्ताओं को त्योहारों पर फ्री सिलेंडर देती है। लाभार्थियों को पहले एजेंसी से सिलेंडर लेना होता है, जिसकी राशि सरकार बाद में उनके बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में भेजती है। यानी सिलेंडर फ्री रूप में सरकार की प्रतिपूर्ति से मिलता है।

ई-केवाईसी कराना अनिवार्य फ्री सिलेंडर का लाभ पाने के लिए उज्ज्वला उपभोक्ताओं को अपना e-KYC पूरा करना जरूरी है।

इसके लिए उज्ज्वला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर e-KYC टैब पर क्लिक करें।

अपनी गैस कंपनी (जैसे इंडेन, एचपी या भारत गैस) चुनें और निर्देशों का पालन करें।

चाहें तो निकटतम गैस एजेंसी जाकर भी e-KYC करा सकते हैं।

यदि e-KYC लंबित है, तो भुगतान अटक सकता है, इसलिए इसे तुरंत पूरा कराना जरूरी है।

योजना से जुड़ने की प्रक्रिया जो महिलाएं अभी पीएम उज्ज्वला योजना से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप और पहली बार भरा सिलेंडर मिलता है। साथ ही, वर्ष में 9 सिलेंडरों तक ₹300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी भी दी जाती है। 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर पर वजन के अनुसार सब्सिडी तय की जाती है।

किन्हें मिलेगा लाभ केवल 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।

SC, ST, BPL कार्डधारक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी पात्र हैं।