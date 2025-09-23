प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख महिलाओं को फ्री LPG कनेक्शन का तोहफा

सरकार ने नवरात्रि के शुभारंभ के साथ 25 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। कनेक्शन के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन की संख्या बढ़कर 10 करोड़ 60 लाख हो जाएगी।

नवरात्रि पर वस्तु एवं सेवाकर यानी जीएसटी में कटौती के साथ जीएसटी बचत उत्सव के साथ सरकार ने नारी शक्ति को भी बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने नवरात्रि के शुभारंभ के साथ 25 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का ऐलान किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर उज्ज्वला परिवार से जुड़ने वाली हमारी सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से ना सिर्फ इस पावन पर्व पर महिलाओं को नई खुशी मिलेगी, बल्कि नारी शक्तिकरण के हमारे संकल्पों को भी और मजबूती मिलेगी।

इससे पहले केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्रकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नवरात्रि के शुभारंभ के साथ निशुल्क 25 लाख नए प्रधानमंत्री उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन की सौगात इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को देवी दुर्गा के समान सम्मान देते हैं।

हर कनेक्शन पर 2050 रुपए खर्च करेगी सरकार देश में इस वक्त 10 करोड़ 35 लाख सक्रिय उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हैं। नवरात्रि के पहले दिन घोषित 25 लाख नए प्रधानमंत्री उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन की संख्या बढ़कर 10 करोड़ 60 लाख हो जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि हर नए गैस कनेक्शन पर सरकार 2050 रुपए खर्च करेगी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन के तहत लाभार्थी को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के साथ गैस चूल्हा और रेगुलेटर मुफ्त दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। पहले चरण में पांच करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में अलग-अलग चरणों में महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन दिए गए।

उज्ज्वला योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहचान प्रमाण

आधार कार्ड (महिला आवेदक का)

मतदाता पहचान पत्र

पैन कार्ड (यदि हो)

निवास प्रमाण

राशन कार्ड (बीपीएल या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का)

आवेदक के नाम पर बिजली/पानी/गैस बिल

आवेदक का निवास प्रमाण पत्र

पासपोर्ट (यदि है)

बैंक से संबंधित दस्तावेज

बैंक पासबुक या बैंक खाता विवरण (आवेदक के नाम पर)

IFSC कोड सहित खाता नंबर

गरीबी रेखा व सामाजिक वर्ग प्रमाण

बीपीएल प्रमाण पत्र/ अंत्योदय कार्ड/ समाज कल्याण विभाग से जारी प्रमाण पत्र

संबंधित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अंत्योदय योजना के अंतर्गत आते हैं

फोटो व अन्य दस्तावेज

पासपोर्ट साइज फोटो (महिला आवेदक की)

जन्म प्रमाण पत्र/उम्र प्रमाण (यदि आवश्यक हो)

स्वघोषणा पत्र – पहले से एलपीजी कनेक्शन न होने की घोषणा