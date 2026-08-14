Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फ्री में धनिया भूल जाइए, ₹230 किलो तक पहुंचा भाव, अदरक-लहसुन के दाम में भी उछाल

By Deepak Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • देश के कुछ बाजारों में हरा धनिया 220-230 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है
  • धनिया बेहद जल्दी खराब होने वाली फसल है
  • बारिश के कारण खेतों से मंडियों तक इसकी आवक प्रभावित होते ही कीमतों पर तत्काल असर पड़ता है
food inflation in india
धनिया के बढ़े दाम

अकसर देखा गया है कि लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से मुफ्त में धनिया देने को कहते हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों में हैं तो आपको अपनी आदत में सुधार लाने की जरूरत है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धनिया के दाम सातवें आसमान पर हैं। भारी बारिश से आपूर्ति प्रभावित होने के बाद देश के कुछ बाजारों में हरा धनिया 220-230 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसके अलावा अदरक, लहसुन और प्याज की कीमतों में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। जुलाई में अदरक की महंगाई दर बढ़कर 83.62 फीसदी हो गई, जो जून में 50.41 फीसदी थी। इसी तरह लहसुन की महंगाई 17.93 फीसदी से बढ़कर 35.36 फीसदी हो गई। वहीं आलू की कीमतों में सालाना आधार पर 16.56 फीसदी की गिरावट आई है। टमाटर और मटर भी पिछले साल के मुकाबले सस्ते हुए हैं।

क्यों बिगड़े हालात?

दरअसल, धनिया बेहद जल्दी खराब होने वाली फसल है। बारिश के कारण खेतों से मंडियों तक इसकी आवक प्रभावित होते ही कीमतों पर तत्काल असर पड़ता है। धनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ईटी की एक खबर के मुताबिक नासिक जैसे प्रमुख आपूर्ति केंद्रों से आवक प्रभावित होने के कारण थोक बाजार में धनिया की कीमत करीब 175 रुपये प्रति किलो और खुदरा बाजार में 220-230 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है।

ये भी पढ़ें:रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो वाले शेयर की लंबी छलांग, ब्रोकरेज ने कहा- खरीदो

महंगाई पर पड़ा असर

इसका असर देश की कुल खाद्य महंगाई पर भी पड़ा है। जुलाई के महीने में भारत की खाद्य महंगाई बढ़कर 5.52 फीसदी हो गई जबकि जून में यह 5.32 फीसदी थी। खाद्य महंगाई का दबाव अब चावल में भी दिखाई देने लगा है। देश में चावल की औसत खुदरा कीमत मई में 42.92 रुपये प्रति किलो थी, जो जुलाई में बढ़कर 44.35 रुपये हो गई। हालांकि, चीनी की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम स्टॉक को लेकर चिंता के बीच घरेलू चीनी कीमतें बढ़ी हैं।

ये भी पढ़ें:8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर, सरकार कर सकती है यह बदलाव
ये भी पढ़ें:21 लाख से ज्यादा EPF अकाउंट ठप, सरकार ने सदन में दी चौंकाने वाली जानकारी

इस महंगाई के पीछे मौसम की भूमिका अहम है। जून में देश में सामान्य से करीब 39.8 फीसदी कम बारिश हुई थी। इसके बाद जुलाई में अचानक भारी बारिश और फिर बारिश में ब्रेक जैसी स्थिति देखने को मिली। बारिश का यह असमान पैटर्न खेती के लिए चुनौती बन रहा है। लंबे सूखे दौर से बुवाई और फसल विकास प्रभावित हो सकता है, जबकि अचानक तेज बारिश खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने के साथ मंडियों तक उपज की आवाजाही भी बाधित कर सकती है

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।