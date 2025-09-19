धोखे की 'पॉलिसी': बीमा कंपनियां मनमाने तरीके से काट रही हैं क्लेम, IRDAI के पास बढ़ीं शिकायतें

इलाज खर्च से जुड़े क्लेम को खारिज करने के लिए कंपनियां डॉक्टर की सलाह और मेडिकल जांच रिपोर्ट को दरकिनार कर रही हैं। क्लेम खारिज करने के लिए आधारहीन तर्क दिए जा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी पर विशेष संवाददाता की रिपोर्ट…

हेल्थ इंश्यारेंस पॉलिसी बेचते वक्त कैशलेस इलाज का दावा करने वाली कंपनियां दावा पैसे के भुगतान के लिए मरीजों और उनके परिजनों को चक्कर कटा रही हैं। देशभर में ऐसी शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसमें मरीज के भर्ती होने पर बीमा कंपनी ने इलाज खर्च देने से इनकार कर दिया या फिर उतनी धनराशि का भुगतान नहीं किया, जितनी इलाज पर खर्च हुई।

आलम यह है कि इलाज खर्च से जुड़े क्लेम को खारिज करने के लिए कंपनियां डॉक्टर की सलाह और मेडिकल जांच रिपोर्ट को दरकिनार कर रही हैं। क्लेम को खारिज करने के लिए ऐसे आधारहीन तर्क दिए जा रहे हैं, जो नियमों से परे हैं।

डॉक्टर कहें भर्ती करो, कंपनी कहे- ओपीडी में हो जाएगा ठीक डॉक्टर मरीज की मेडिकल स्थिति और जांच रिपोर्ट्स के आधार पर भर्ती कर रहे हैं, लेकिन बीमा कंपनियां एक लाइन में यह लिखकर क्लेम को खारिज कर दे रही हैं कि संबंधित बीमारी का इलाज ओपीडी में किया जा सकता था तो फिर भर्ती करने की क्या जरूरत थी?

जबकि मरीज को इलाज के दौरान वेंटिलेटर भी रखने की नौबत आई। इतना ही नहीं, कई मामलों में आपात स्थिति में सर्जरी करनी पड़ी लेकिन ऐसे मामलों में भी बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया।

5 दिन भर्ती रहा दो दिन का भुगतान किया सीने में संक्रमण से 54 वर्षीय एक मरीज को जून में अचानक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर को ओपीडी में दिखाया तो एक्स-रे कराने पर पता चला कि फेफड़ों में संक्रमण से मरीज को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। उसे एक दिन वेंटिलेटर पर रखने की नौबत आई। पांच दिन के बाद मरीज ने अस्पताल से छुट्टी के बाद निजी बीमा कंपनी के पास अस्पताल में इलाज खर्च के लिए दावा किया।

पहले बीमा कंपनी ने मरीज के भर्ती होने पर सवाल उठाया, लेकिन जब अस्पताल ने सभी मेडिकल रिपोर्ट और दूसरे डॉक्टरों की सलाह से जुड़े दस्तावेज दिए तो बीमा कंपनी ने नया नियम लगाया। बीमा कंपनी ने कहा कि हमारे हिसाब से सक्रिय उपचार दो दिन का हुआ। इसलिए दो दिन का भुगतान किया जा रहा है। इस तरह से बीमा कंपनी ने दावा धनराशि 80000 में से सिर्फ 30000 का भुगतान किया। बाकी धनराशि मरीज को अपनी जेब से जमा करनी पड़ी।

इमरजेंसी में कराए ऑपरेशन का आज तक भुगतान नहीं अप्रैल में 50 वर्षीय मरीज को अचानक से चक्कर आने और आंखों से दिखाई देने में परेशानी हुई। चिकित्सक ने एमआरआई करने की सलाह दी। एमआरआई के दौरान पता चला कि मरीज के सिर में बड़ी गांठ है, जिसका ऑपरेशन तत्काल करना होगा। मरीज और परिजनों की सलाह के बाद तत्काल भर्ती कर ऑपरेशन शुरू किया गया।

परिजनों ने अस्पताल को मरीज की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी भी दी, जिस पर अस्पताल ने मरीज की स्थिति बताते हुए बीमा कंपनी से क्लेम मांगा। बीमा कंपनी ने अगले दिन तक कोई अप्रूवल नहीं दिया। हालांकि जब तक ऑपरेशन हो चुका था।

अगले दिन अस्पताल ने तमाम रिपोर्ट भेजी तो बीमा कंपनी ने कहा कि अब ऑपरेशन हो चुका है तो मरीज इलाज के बाद अलग से क्लेम करके धनराशि ले लेगा। उस पर हम कोई दिक्कत नहीं है। इस मरीज के परिजन तैयार हुए और उन्होंने ऑपरेशन का सारा खर्च अपनी जेब से भरा, लेकिन बीमा कंपनी आज तक क्लेम देने को तैयार नहीं। हर बार कोई न कोई कागज मांग कर क्लेम को लटकाती आ रही है।

निजी कंपनियों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के पास लगातार बीमा क्लेम को लेकर शिकायतें बढ़ रही हैं। उधर, बड़ी संख्या में अस्पतलों ने कई निजी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिनके मरीजों का बीमा पॉलिसी पर इलाज करना बंद कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि सबसे ज्यादा शिकायतें निजी बीमा कंपनियों को लेकर हैं।