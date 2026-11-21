काम की बात: LPG सिलेंडर की बुकिंग, सब्सिडी और KYC अपडेट के नाम पर हो रही ठगी, ICICI बैंक ने किया अलर्ट
मुख्य बातें
- LPG Booking Alert: अगर आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं
- बैंक या गैस एजेंसी कभी भी फोन, SMS या लिंक के जरिए OTP, PIN और गोपनीय बैंकिंग जानकारी नहीं मांगती है
अगर आपके पास LPG सब्सिडी बंद होने, गैस कनेक्शन काटने या तुरंत KYC अपडेट करने के लिए कोई कॉल या मैसेज आता है तो सावधान हो जाएं। LPG गैस की बुकिंग, सब्सिडी और KYC अपडेट के नाम पर साइबर ठग आपके बैंक खाते को खाली कर सकते हैं। इसे देखते हुए ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है। बैंक के मुताबिक, साइबर ठग गैस एजेंसी, तेल कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के नाम पर लोगों को फोन और मैसेज कर रहे हैं। इसके जरिए वे बैंक खातों से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं।
इस तरह लोगों को जाल में फंसाते हैं ठग
- ठग फोन करके कहते हैं कि आपकी LPG सब्सिडी बंद कर दी गई है।
- गैस कनेक्शन कटने का डर दिखाकर तुरंत KYC अपडेट करने को कहते हैं।
- सब्सिडी वेरिफिकेशन और गैस बुकिंग के नाम पर फर्जी लिंक भेजते हैं।
- OTP, डेबिट-क्रेडिट कार्ड की जानकारी और UPI अप्रूवल मांगते हैं।
- WhatsApp पर APK फाइल भेजकर मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल करा सकते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान
- अनजान नंबर से आए कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें।
- गैस कनेक्शन बंद होने या सब्सिडी रुकने की बात कहकर दबाव बनाने वालों से सावधान रहें।
- किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें।
- OTP, PIN, CVV और बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें।
- गैस बुकिंग और KYC के लिए केवल अधिकृत वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करें।
कैसे करें एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग
इंडियन ऑयल पर ऐसे करें बुकिंग
व्हाट्सऐप: 7588888824
मिस्ड कॉल: 8454955555
एसएमएस/आईवीआरएस: 7718955555
Indian Oil One ऐप: मोबाइल ऐप के जरिए बुकिंग।
भारत बिल पेमेंट सिस्टम: इस माध्यम से पेमेंट की सुविधा।
ऑनलाइन पोर्टल: https://cx.indianoil.in
उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
एचपी गैस पर कैसे करें बुकिंग
WhatsApp बुकिंग ("Hi" भेजें): 9222201122
मिस्ड कॉल बुकिंग: 8888823456
कस्टमर केयर: 1800-2333-555
गैस लीक इमरजेंसी: 1906
ठगी होने पर यहां करें शिकायत
अगर आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए 1800-2662 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। संदिग्ध कॉल, मैसेज और फिशिंग की शिकायत sancharsaathi.gov.in पर भी की जा सकती है।
बैंक ने साफ किया है कि बैंक या गैस एजेंसी कभी भी फोन, SMS या लिंक के जरिए OTP, PIN और गोपनीय बैंकिंग जानकारी नहीं मांगती है। इसलिए LPG सब्सिडी या KYC अपडेट के नाम पर आने वाले कॉल और मैसेज से सावधान रहें।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें