139% बढ़ा कंपनी का मुनाफा, शेयर में आई तूफानी तेजी; 13% उछल गया स्टॉक

मुख्य बातें

Fractal Analytics Share Price: शेयर बाजार में AI से जुड़ी कंपनियों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। इसी बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर की कंपनी फ्रैक्टल एनालिटिक्स (Fractal Analytics) के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शानदार Q2 नतीजों के बाद शेयर BSE पर इंट्राडे में करीब 13.73% उछलकर ₹833.40 तक पहुंच गया। कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 139% बढ़ा है, जबकि रेवेन्यू में भी 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। खास बात यह है कि कंपनी ने पहली बार एक तिमाही में 100 मिलियन डॉलर यानी 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा का ऑपरेटिंग रेवेन्यू हासिल किया है।

फ्रैक्टल एनालिटिक्स के शेयर क्यों भागे?

फ्रैक्टल एनालिटिक्स (Fractal Analytics) के शेयरों में तेजी की सबसे बड़ी वजह सितंबर तिमाही के मजबूत नतीजे रहे। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में मुनाफे और रेवेन्यू दोनों मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। बुधवार 4 नवंबर को BSE पर कंपनी का शेयर पिछले बंद भाव ₹732.60 के मुकाबले तेजी के साथ कारोबार करता दिखा। कारोबार के दौरान इसमें 13.73% तक की उछाल आई और भाव ₹833.40 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। कंपनी के नतीजों में बढ़ता मुनाफा, बेहतर ऑपरेटिंग मार्जिन और AI सॉल्यूशंस की मजबूत मांग जैसे संकेत निवेशकों को आकर्षित करते नजर आए।

मुनाफे में 139% की छलांग

फ्रैक्टल एनालिटिक्स (Fractal Analytics) ने सितंबर 2026 में समाप्त तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन किया है। कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 139% बढ़कर ₹79.2 करोड़ हो गया। पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले यह बड़ी बढ़ोतरी है। वहीं, कंपनी का कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू 20% बढ़कर ₹956.5 करोड़ पहुंच गया। यह पहली बार है, जब कंपनी ने किसी एक तिमाही में 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा का ऑपरेटिंग रेवेन्यू दर्ज किया है।

कंपनी के ऑपरेटिंग प्रदर्शन में भी सुधार देखने को मिला। इसका एडजेस्टेड EBITDA सालाना आधार पर 71% बढ़ा। वहीं, एडजेस्टेड EBITDA मार्जिन 123 बेसिस पॉइंट बढ़कर 16% हो गया।इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ बिजनेस साइज ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि ऑपरेशन से होने वाली कमाई की क्षमता में भी सुधार कर रही है।

हेल्थकेयर और BFSI बिजनेस से मजबूती

फ्रैक्टल एनालिटिक्स (Fractal Analytics) की ग्रोथ में हेल्थकेयर और लाइफ साइसेंस (HLS) बिजनेस की अहम भूमिका रही। इस सेगमेंट का रेवेन्यू सालाना आधार पर 79% बढ़ा। इसके अलावा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेस एंड इंश्योरेंस (BFSI) कारोबार ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इस सेगमेंट में सालाना आधार पर 30% की ग्रोथ दर्ज की गई। सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू कॉन्स्टेंट करेंसी (Constant Currency) आधार पर 10% बढ़ा। इससे पता चलता है कि अलग-अलग कारोबारी क्षेत्रों में AI बेस्ड सर्विसेस की मांग बनी हुई है।

AI को लेकर कंपनी के CEO ने क्या कहा?

फ्रैक्टल (Fractal) के को-फाउंडर और ग्रुप CEO श्रीकांत वेलामाकन्नी के मुताबिक, AI मॉडल लगातार ज्यादा सक्षम हो रहे हैं और इन्हें इस्तेमाल करने की लागत भी कम हो रही है। उनका मानना है कि इससे कंपनियों को अपने महत्वपूर्ण कारोबारी फैसलों में AI तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी के तिमाही नतीजे इसी बदलते ट्रेंड को दिखाते हैं। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू पहली बार 100 मिलियन डॉलर के पार पहुंचा और शुद्ध मुनाफा दोगुने से भी ज्यादा हो गया।

52 हफ्ते के हाई से अब भी 27% नीचे शेयर

हालांकि, बुधवार की तेजी के बावजूद फ्रैक्टल एनालिटिक्स (Fractal Analytics) का शेयर अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से काफी नीचे कारोबार कर रहा है।

शेयर का प्रदर्शन कीमत/रिटर्न पिछला बंद भाव ₹732.60 इंट्राडे हाई ₹820.75 52 सप्ताह का हाई ₹1,119.60 52 सप्ताह का लो ₹697.20 1 महीने का रिटर्न +13% 3 महीने का रिटर्न +3% 6 महीने का रिटर्न -17%

कंपनी के शेयर ने मई 2026 में ₹1,119.60 का 52 वीक का हाई लेवल छुआ था। वहीं, 12 अक्टूबर 2026 को यह गिरकर ₹697.20 के 52 सप्ताह के निचले स्तर तक पहुंच गया था। इस तरह हालिया तेजी के बावजूद शेयर अपने उच्चतम स्तर से करीब 27% नीचे है। पिछले 6 महीनों का रिटर्न भी निगेटिव बना हुआ है।

क्या अभी खरीदना चाहिए शेयर?

आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स (Anand Rathi Share and Stock Brokers) के सीनियर मैनेजर (टेक्निकल रिसर्च) जिगर एस. पटेल के मुताबिक, फ्रैक्टल एनालिटिक्स (Fractal Analytics) के शेयर में ₹786 के आसपास मौजूद टेक्निकल रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। उनका कहना है कि शेयर इस स्तर के ऊपर टिकने में सफल रहता है तो इसमें तेजी का मोमेंटम मजबूत हो सकता है। शेयर का Hourly RSI भी सकारात्मक संकेत दे रहा है। जिगर पटेल के अनुसार, ₹780-786 का स्तर शेयर के लिए अहम सपोर्ट जोन हो सकता है। वहीं, इसका अगला तत्काल रेजिस्टेंस ₹860 के आसपास है।

उन्होंने ट्रेडर्स को ऊंचे भाव पर जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय गिरावट आने पर ₹780-786 के दायरे में खरीदारी के अवसर पर नजर रखने की सलाह दी है। अगर शेयर ₹860 के ऊपर मजबूती से निकलता है, तो तेजी को और सपोर्ट मिल सकता है। ध्यान रहे कि ये टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित स्तर हैं, किसी भी शेयर में रिटर्न की गारंटी नहीं देते हैं।

क्या काम करती है फ्रैक्टल एनालिटिक्स?

फ्रैक्टल एनालिटिक्स (Fractal Analytics) एक AI आधारित कंपनी है, जो दुनिया की बड़ी कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े मॉडल, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराती है। इसके ग्राहकों में फॉर्चून 500 कंपनियां भी शामिल हैं।

3 हिस्सों में बंटा कारोबार

AIT:- कंपनियों के कामकाज और कारोबारी फैसलों को AI की मदद से बेहतर बनाने पर फोकस।

कंपनियों के कामकाज और कारोबारी फैसलों को AI की मदद से बेहतर बनाने पर फोकस। AIF:- Enterprise AI के लिए डेटा और नॉलेज से जुड़े सिस्टम तैयार करना।

Enterprise AI के लिए डेटा और नॉलेज से जुड़े सिस्टम तैयार करना। AIW:- कंपनियों के काम करने के तरीकों में बदलाव और कर्मचारियों को AI के लिए तैयार करना।

इन सर्विसेस को कंपनी के प्रमुख Agentic AI प्लेटफॉर्म Cogentiq का सपोर्ट मिलता है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स (Fractal Analytics) के पास दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में 6,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स की टीम है। कंपनी नॉर्थ अमेरिका (North America), यूरो (Europe), मिडिल ईस्ट Middle East, Africa और Asia-Pacific में काम करती है। कंपनी अपने रेवेन्यू का 6% से ज्यादा हिस्सा AI रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करती है। इसके रिसर्च टीम ने Fathom नाम के अपने रीजनिंग AI मॉडल भी विकसित किए हैं।

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?